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В группе Orų entuziastai на Facebook, объединяющией больше 18 000 человек, можно найти массу фотографий. Члены этой группы фотографируют интересные явления природы. Delfi предлагает своим читателям взглянуть на эти кадры.
Все фотографии, которые размещают в этой группе, сделаны в Литве. Это условие прописано в правилах группы.
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