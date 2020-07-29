Жители Литвы делятся интересными кадрами: запечатленные картины лишают дара речи

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В группе Orų entuziastai на Facebook, объединяющией больше 18 000 человек, можно найти массу фотографий. Члены этой группы фотографируют интересные явления природы. Delfi предлагает своим читателям взглянуть на эти кадры.

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