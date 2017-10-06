Представитель "Литовской почты" Эдита Юркене сказала, что половина клиентов электронных магазинов делает покупки раз в 3 месяца.
"Интенсивность покупок как в литовских, так и в зарубежных интернет-магазинов схожая. Половина виртуальных покупателей делает покупки как минимум раз в три месяца, около трети - раз в полгода. Реже чем раз в год по интернету делает покупки 1/5 или 1/6 часть интернет-пользователей в Литве", - сказала Юркене.
Результаты исследования, заказанного "Литовской почтой", показали, что жители Литвы чаще всего делают покупки в литовских интернет-магазинах.
"В странах Западной Европы также часто покупают в интернет-магазинах в своей стране, а если покупают за границей - то чаще в интернет-магазинах соседних стран. Литовцы, которые делают покупки по интернету за границей, чаще закупаются в Китае", - сказала Юркене.
В литовских интернет-магазинах чаще всего закупаются потребители 25-34 лет, с большими доходами, у которых есть дети, эти люди, как правило, живут в многоквартирных домах. За рубежом чаще делают покупки пользователи 16-24 лет из крупных городов, школьники и студенты.
Несмотря на то, что рынок электронных услуг в Литве быстро растет, половина пользователей интернета ни разу за год ничего не покупала в электронных магазинах. Треть участников опроса указали, что не делают покупки по интернету, поскольку хотят осмотреть вещь перед покупкой. По словам Юркене, люди боятся, что по интернету можно купить неподходящий или некачественный товар.
По данным Департамента статистики, за последний год в литовских интернет-магазинах отоваривались 38% участников опроса в возрасте 16-74 лет. Чаще всего они покупали одежду, обувь и спортивные товары (56%), предметы домашнего обихода и билеты на культурные мероприятия (по 42%), продукты (30%), электронные приборы (24%), бронировали гостиницы для отдыха (23%).
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