Литовцы по расходам на питание занимают в ЕС второе место (20% доходов). Больше жителей Литвы на еду тратят только румыны (26% доходов).
По данным "Евростата", на третьем месте по расходам на продукты в ЕС – эстонцы (19%), на четвертом – болгары (18%), на пятом – хорваты (18%).
Меньше всего на продукты тратят ирландцы (9%), жители Люксембурга (9%) и австрийцы (10%). Средний показатель расходов на продукты в ЕС составляет 13%.
Литовцы больше тратят и на транспорт
Литовцы – преданные поклонники автомобилей. Это показывает статистика: Литва занимает третье место по расходам на транспорт.
По данным "Евростата", жители Литвы тратят на транспорт 15,8% своих доходов. Больше тратят жители Словении (17%) и Люксембурга (16%).
Средний показатель по ЕС составляет 13,1%.
Меньше всего на транспорт тратят жители Словении (6,5%), Хорватии (9,4%) и Чехии (10%).
В Литве свое жилье есть у 9 из 10 жителей, в Германии – у половины
Жители Литвы занимают 4 место в ЕС по проценту собственного жилья.
По данным "Евростата", своя квартира или дом есть у 90% жителей Литвы, всего 10% арендуют жилье.
Больше собственного жилья есть только у жителей Румынии (96%), Венгрии (92%) и Словакии (91%).
Средний показатель по ЕС составляет 70%.
Меньше всего собственного жилья у жителей Германии (51%), Австрии (55%), Дании (61%) и Швеции (64%).
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