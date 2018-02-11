Столько жителей Литвы сказали, что самый большой вызов, с которым сталкивается страна - это рост цен.
Другие вызовы, которые называли жители Литвы - безработица и налогообложение – их указали соответственно 23 и 20% жителей Литвы.
Из-за высоких цен беспокоятся чехи (41%), эстонцы (40%), словаки и поляки (по 37%). В Латвии 30% жителей назвали высокие цены вызовом.
Меньше всего из-за цен в ЕС беспокоятся жители Дании (3%), Швеции (4%) и Финляндии (7%).
"Сейчас инфляция снова выросла, прошлый год в Литве завершился одной из самых высоких инфляций в ЕС – около 4%. Цены на самом деле выросли. И когда цены растут, люди начинают беспокоиться", – сказал BNS профессор Вильнюсского университета, экономист Римантас Рудзкис.
По его словам, в последнее время цены на продукты увеличились во многих странах мира, а цены на услуги в Литве увеличились из-за роста зарплат.
"То, что у нас расходы на продукты питания составляют большую часть потребительской корзины, и то, что увеличились зарплаты (а значит, подорожали услуги), дало такой результат, какой есть", – сказал профессор.
Опрос жителей Литвы был проведен в начале ноября 2017 года компанией TNS LT, в нем участвовали 1013 человек.
Жители Литвы больше других граждан ЕС обеспокоены ценами (23)
Жители Литвы больше жителей других стран Евросоюза...
Жители уезжают из Литвы по двум причинам: цены и зарплаты (269)
Больше всего на решение жителей Литвы эмигрировать...
В Литве установилась приятная зимняя погода (3)
Выходные дни в Литве по-зимнему приятные. Как сказал LRT...
Найдена пропавшая на Маврикии девушка из Литвы (9)
Поиски заблудившейся в лесах на Маврикии жительницы...
Норовирус подкосил и литовскую делегацию в Пхёнчхане (20)
Норовирус на олимпиаде в Пхёнчхане доставил...
TOP новостей
Жители Литвы больше других граждан ЕС обеспокоены ценами (23)
Жители Литвы больше жителей других стран Евросоюза...
Ан-148 Саратовских авиалиний разбился в Подмосковье: все 71 человек на борту погибли (129)
Пассажирский самолет Саратовских авиалиний потерпел...
Жители уезжают из Литвы по двум причинам: цены и зарплаты (269)
Больше всего на решение жителей Литвы эмигрировать...
Лофты в Клайпеде раскупили еще до того, как закончились строительные работы (13)
В бывшем производственном здании компания Klaipėdos loftai...
Черный литовский Бангладеш: место, откуда не сбежишь (78)
У уютного города Кедайняй есть свое больное место –...