Столько жителей Литвы сказали, что самый большой вызов, с которым сталкивается страна - это рост цен.

Другие вызовы, которые называли жители Литвы - безработица и налогообложение – их указали соответственно 23 и 20% жителей Литвы.

Из-за высоких цен беспокоятся чехи (41%), эстонцы (40%), словаки и поляки (по 37%). В Латвии 30% жителей назвали высокие цены вызовом.

Меньше всего из-за цен в ЕС беспокоятся жители Дании (3%), Швеции (4%) и Финляндии (7%).

"Сейчас инфляция снова выросла, прошлый год в Литве завершился одной из самых высоких инфляций в ЕС – около 4%. Цены на самом деле выросли. И когда цены растут, люди начинают беспокоиться", – сказал BNS профессор Вильнюсского университета, экономист Римантас Рудзкис.

По его словам, в последнее время цены на продукты увеличились во многих странах мира, а цены на услуги в Литве увеличились из-за роста зарплат.

"То, что у нас расходы на продукты питания составляют большую часть потребительской корзины, и то, что увеличились зарплаты (а значит, подорожали услуги), дало такой результат, какой есть", – сказал профессор.

Опрос жителей Литвы был проведен в начале ноября 2017 года компанией TNS LT, в нем участвовали 1013 человек.