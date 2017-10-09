Часть респондентов признает, что ездит отдыхать за рубеж в поисках любовных приключений.
Согласно результатам исследования, на отдых за рубеж ездят жители 26–55 лет, жители крупных городов с высшим образованием, получающие средние доходы или выше средних.
"Обычно это жители трудоспособного возраста, вероятно, большая их часть занимает высокие или руководящие посты. Поэтому отдых за рубежом для них - способ оторваться от трудовых будней, стресса, очистить голову от мыслей и рутины. Тем более, что доходы 450–600 евро на одного человека позволяют это сделать", – сказала автор исследования Дайва Плаушкайте-Камачо Андраде.
Вопрос, по какой причине люди выбирают поездку за границу и путешествуют вообще – проявил интересные мотивы поведения.
"Именно желание отдохнуть от работы, напряжения - такие причины респонденты указывают чаще всего. Отпуск за рубежом выбирают почти 60% участников опроса", - заметила исследователь.
"Треть участников опроса заметила, что за границу они ездят, чтобы побыть, пообщаться с семьей, – сказала Дайва Плаушкайте-Камачо Андраде. – В числе часто называемых факторов, побуждающих путешествовать, по традиции есть желание познакомиться с культурой другой страны, желанием пережить новые впечатления, сменить обстановку, повеселиться, поразвлечься".
Немалая часть отдыхающих едет за границу ради хорошей погоды и отдыха у моря. Вероятно, это последствие того, что минувшим летом погода в Литве жителей не порадовала.
Есть и интригующие детали исследования - 2% респондентов сказали, что выбирают отдых на солнечных курортах, чтобы завязать новые знакомства или завести курортный роман.
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