Правда, интерес к отдыху в Литве растет, но есть и неприятная сторона. Раньше в Палангу приезжали туристы из России, Беларуси, а сейчас запросов из этих стран стало меньше. Вероятно, иностранцев в этом году будет намного меньше.

Глава Пакангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Вакайтене сказала, что оживление уже ощущается. Она сказала, что люди уже обращаются и ищут возможность бронирования жилья.

"Да, мы еще не открылись, а звонки начались, люди спрашивали, когда они смогут приехать. Как только мы открылись и сообщили об этом – гости могут бронировать жилье с уверенностью, что ничего не изменится", – сказала она.

Лауринас Шертвичюс, глава портала priejuros.lt, сказал, что посетителей стало на 50%, чем в то же время в прошлом году.

"Естественно, что в начале карантина, когда действовали строгие ограничения, посещений было наполовину меньше, но после Пасхи виден рост. По последним данным, количество пользователей priejuros.lt выросло на 50%, по сравнению с тем же периодом прошлого года", – сказал он.

"Гостиницы могли принимать гостей с понедельника, постояльцы были. Несколько номеров, 1-2 ночи. Люди больше бронируют номера на выходные. В эти выходные гостиницы могут быть заполнены на 50%. Интерес высок", – сказала она.

Она заметила, что из-за карантина действует немало ограничений, связанных с работой гостиниц.

"Мы открылись только в понедельник, пока сложно сказать, какой будет заполненность в мае; мы планировали, что в мая будет на 50–60% больше постояльцев, а тут мы работаем с понедельника, значит, на треть меньше. Будут ли постояльцы, – большой вопрос, ведь еще не все разрешено: нет авиарейсов, паромов, закрыты кафе и рестораны (они работают только на улице). Например, если клиенты хотят получить какие-то СПА-услуги, то не могут их получить.

Кроме того, отозваны все мероприятия – как в Паланге, так и в Клайпеде. Есть много ограничений", - сказала она.

Глава портала priejuros.lt сказал, что люди сейчас выбирают отдых там, где не так многолюдно, поэтому Нида сейчас популярнее Паланги.

"Что касается курортов, то за 15 лет работы мы впервые заметили, что люди чаще ищут жилье в Ниде, чем в Паланге. Если посмотреть статистику 5 популярных курортов, то сейчас популярна Нида, на втором месте - Паланга, далее идет Швянтои, Кунигишкяй, Юодкранте, Прейла, Пярвалка. Отдыхающие хотят ехать туда, где людей меньше, чтобы избежать контактов", – сказал он.

Шертвичюс считает, что особой популярностью курорты будут пользоваться в июле-августе. По его словам, отдыхающие чаще всего выбирают жилье высокого класса. Кроме того, он заметил, что люди звонят хозяевам и пытаются договориться о более низкой цене. Возможно, люди хотят в этом году сэкономить.

Шертвичюс заметил, что в этом году литовскими курортами меньше интересуются и иностранцы.

"Из-за границы чаще всего приезжали туристы из России и Беларуси. В этом году их можно сказать нет вообще. Стало меньше электронных писем, люди чаще звонят.

Это значит, что большая часть клиентов - литовцы, они чаще звонят, чем пишут. Иностранцы отзывают бронирование. Люди боятся, что не смогут приехать или болеют", – сказал собеседник.

Валайтене заметила, что иностранцы обычно тратили больше, чем жители Литвы.