Жители Литвы атакуют не только взморье: множество людей собралось и на пляжах в Вильнюсе

Скопировать ссылку Жители Литвы атакуют не только взморье: множество людей собралось и на пляжах в Вильнюсе

aA

В эти жаркие выходные множество людей едут к водоемам. Как и каждые выходные, люди собираются на взморье, а те, кто остается в столице, едут на вильнюсские пляжи.