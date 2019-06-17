"Давайте ценить природные ресурсы". "Давайте инвестировать в благополучие и качество жизни жителей Каунаса". Такие надписи в понедельник демонстрировали перед Каунасским самоуправлением.

Влетело и мэру Каунаса Висвалдасу Матийошайтису. Также некоторые участники пикета были убеждены, что нехватка воды в городе произошла из-за якобы уменьшения территории действующих водозаборов. Власти города утверждают, что это неправда.

"Распространяется ошибочная информация, что якобы уменьшаются территории водозаборова. Мы хотим очень ответственно заявить, что они не уменьшаются и никогда не будут уменьшаться. Сейчас уменьшаются зоны охраны водозаборов. По рекомендациям службы геологической службы, охранные зоны уменьшаются на 10-20%, но на питьевую воду это не окажет никакого влияния. В той охранной зоне скважин нет и никогда не было", – говорит руководитель администрации каунасского самоуправления Вилюс Шиляускас.

Директор администрации уверяет, что такое решение ещё в 2014 году приняла тогдашняя власть Каунаса.

"Тогда консерваторы приняли решение об уменьшении охранных зон водозаборов. Мы делаем то, что уже было начато. Ещё раз повторю, что это никакого влияния на питьевую воду не оказывает. Мы говорили с ответственными людьми насчет ситуации в Каунасе, что что была нехватка воды. Беда в другом. Это проблема пропуска сетей, из-за больших потоков работ, происходящих в городе. Мы попросили, чтобы работы уменьшили, и чтобы не ремонтировали стратегические трассы. Когда происходит ремонт стратегических трасс, вода закольцовывается и идёт по капиллярам. Поэтому так и произошло", – уверяет В. Шиляускас.

Заявляют, что в восточной части города – переизбыток воды, поэтому решают, как перенаправить воду в другие части города.

"В городе – 4 водяные скважины, и все они – в восточной части. В западную часть города мы должны направить воду по сетям, но часть сетей ремонтируют, поэтому нехватка чувствуется. Мы попросили, чтобы в стратегических местах нехватки воды не было. Конечно, это и жаркая погода тому причиной, что потребление воды подскочило, поэтому воды стало не хватать. Kauno vandenys нашёл способ, как лучше сделать закольцовывание, и уже в последние жаркие дни вода поставлялась", – заявил В. Шиляускас.

DELFI напоминает, что из-за очень жаркой погоды и ремонтных работ поставка воды была нарушена в некоторые районы города.