Жители Каунаса сняли на видео лося, гуляющего у них во дворах

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Читатели портала сообщили, что в Каунасе, между железнодорожным вокзалом и тоннелем в среду ночью бродил лось. По словам очевидцев, растерянное животное ходило по территории, где много дорог и автомобилей.
Читатели предположили, что лось, вероятно, пришел сюда по тоннелю. По их словам, в прошлом году на этой территории была замечена косуля.
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