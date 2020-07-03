Жители Каунаса сняли на видео лося, гуляющего у них во дворах

Скопировать ссылку Жители Каунаса сняли на видео лося, гуляющего у них во дворах

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Читатели портала сообщили, что в Каунасе, между железнодорожным вокзалом и тоннелем в среду ночью бродил лось. По словам очевидцев, растерянное животное ходило по территории, где много дорог и автомобилей.

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