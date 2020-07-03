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Читатели портала сообщили, что в Каунасе, между железнодорожным вокзалом и тоннелем в среду ночью бродил лось. По словам очевидцев, растерянное животное ходило по территории, где много дорог и автомобилей.
Жители Каунаса сняли на видео лося, гуляющего у них во дворах
© Asmeninis archyvas

Читатели предположили, что лось, вероятно, пришел сюда по тоннелю. По их словам, в прошлом году на этой территории была замечена косуля.

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