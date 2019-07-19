После того как Россия ввела бесплатные электронные визы в Калининградскую область, туда отправились тысячи жителей Литвы, их поток увеличивается с каждой неделей. Какие из городов и курортов стоит выбирать туристам? Местные говорят, что Светлогорск - вне конкуренции. Его даже сравнивают с литовской Палангой, только подчеркивают, что он лучше.

– Почему? – спрашиваю у торговок.

– Здесь водка дешевле, и люди лучше, – отвечают и смеются. Женщины представились Светланой и Ирой и заметили, что многие литовцы выпивают слишком много водки, и отпуск для них заканчивается плачевно. Они считают, что литовцы теряют всякую меру, когда видят низкие цены.

– Увидите, через год люди не в Палангу поедут отдыхать, а к нам все сбегутся, увидев, какая здесь красота, – предупредил местный спасатель.

Я провел на курорте сутки. Мне Светлогорск показался одной сильно увеличенной улицей Й.Басанавичюса со своеобразными развлечениями, мишурой и плохой музыкой.

– Мама Люба, давай, давай. Мама Люба, давай, давай, – звучит хит. Рядом пританцовывают несколько отдыхающих. Картинка - смех сквозь слезы. Но здесь это называют развлечением. Ну, если кому-то такое нравится, значит, это нужно.

Поселение, получившее имя Раушен, а в советское время — Светлогорск, располагалось на северной оконечности Самбийского полуострова. Официально Раушен как курорт был открыт 24 июня 1820 года. Популярность города как курорта существенно возросла с 1900 года, когда проложили железную дорогу от Кенигсберга до станции Раушен/Орт. В первые годы XX века в Раушене частными лицами было развернуто строительство загородных домов, вилл, пансионатов.

После войны, с 1946 года, город назвали Светлогорском.

Не удивляйтесь, на самом деле есть два Светлогорска: один туристический, а другой – городок у озера Тихое, где жизнь протекает в обычных многоквартирных домах советского времени. Из одного в другой можно пройти через лес, это занимает 15-20 минут. Как в Ниде от залива до моря. Но место, где живут жители городка ничем не примечательное.

Центр города - две улицы – Московская и Ленина. Там больше всего гостиниц, кафе, ресторанов, магазинов. Самое популярное развлечение - тир. За меткость можно получить приз.

Большинство отдыхающих в Светлогорске – москвичи, но есть латыши, поляки, меньше литовцев и немцев. Туристы, которые экономят деньги, снимают жилье у местных жителей - от 5 до 15 евро. В интернете цены выше, например, однокомнатная квартира Apartment Olkhovy стоит 33 евро, а Rozavaya Pantera - 88 евро.

Но, если вы можете себе позволить, то рекомендую не экономить и бронировать номер в гостинице. В мире немного мест, где номер 5-звездочной гостиницы стоит меньше ста евро. Местные жители особенно хвалят Madame L. Комната здесь обойдется в 92 евро. Другой роскошный вариант 5-звездочный отель Hotel Grand Palace на берегу моря – 119 евро.

Тем, кто не любит тратить много денег, Светлогорск понравится дешевой едой. Если в Литве на море чебуреки стоят 2-3 евро, то здесь чебурек стоит 99 евроцентов, беляш 84 цента, пирожки с капустой, картошкой, яблоками – по 56 центов.

Хот-доги и вареная кукуруза продаются по 1,41 евро.

На курорте с советских времен осталось много столовых. Многие из них совершенно не изменились и остались такими же, какими были в 70-ые. Кажется, что и персонал тот же. Окружение не вдохновляет, но цены приемлемые. Блины по 46 центов, салат из крабовых палочек 93 цента, куриная котлета 1,24 евро, куриное рагу 1,92 евро, жареная рыба – 4 евро. В некоторых столовых можно купить туристический абонемент – всю неделю сможете там завтракать, обедать и ужинать. Цена 25-30 евро.

Я побывал и в более роскошных местах Светлогорска. Например, ресторан "Новый очаг" с террасой на море и лес. Одно из самых дорогих блюд – люля-кебаб из говядины с жареным картофелем, отведали окрошки (ее белый вариант, на кефире). Заказали также прохладительные напитки, воду, кофе. За все заплатили 37 евро. Обед на одного человека стоит 12 евро.

На пляже Алексей - спасатель в необычном наряде - с матросской шапкой на голове, в ярко-оранжевом спасательном жилете и тренировочных штанах, рассказал об опасностях. Он работает спасателем всего несколько лет, с тех пор как вышел на пенсию.

"Я всех отдыхающих предупреждаю, что здесь опасно. В море со времен войны осталось много металлических прутьев, железяк. Они находятся в песке, но иногда вылезают. Тогда жди беды. Скорая приезжает почти каждый день", – сказал Алексей.

Он был уверен, что большая часть литовцев и туристов из других стран едет в Калининград ради более дешевого алкоголя. Самое страшное, что изрядно выпив, они лезут в воду и тонут. Как с этим бороться, Алексей не знает, пьяных бывает так много, что он не успевает всех призвать к порядку.

Рядом со спасательной будкой стоит аппарат знакомый с советских лет, в котором можно выпить газировку. Правда есть новшество - стаканчики используются одноразовые.

В Светлогорске есть фуникулер – одно из основных мест притяжения туристов. Билет стоит 70 евроцентов.

Светлогорск не понравится любителям ночной жизни. Здесь нет ночных клубов, только бар русской музыки, в который администратор гостиницы мне ходить не советовала. Сказала, что танцы там начинаются около 1 ч. ночи и предупредила, что местные не слишком вежливо обходятся с туристами.