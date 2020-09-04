Но и на первой неделе сентября, которая отличается и обилием дождей и теплом, не всем удается порадоваться хорошему сбору грибов.
Журналист портала DELFI побывал в трех лесах и только в одном из них набрал грибов.
Неудача его ждала в Капчаместской пуще (Лаздийский район) и в лесу Варенского района около Пувочай.
Грибы ему удалось найти лишь в лесах Бурокарайстиса и Мардасаваса. Там он набрал и лисичек, и боровиков и маслят.
Специалисты в один голос утверждают, что грибной сезон в этом году запаздывает.
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