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Когда дожди идут почти каждый день, каждый грибник с нетерпением ждет выхода в лес, с утра пораньше, пока не рассеялся туман и никто другой не срезал его боровик.
Baravykai
Baravykai
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Но и на первой неделе сентября, которая отличается и обилием дождей и теплом, не всем удается порадоваться хорошему сбору грибов.

Журналист портала DELFI побывал в трех лесах и только в одном из них набрал грибов.

Неудача его ждала в Капчаместской пуще (Лаздийский район) и в лесу Варенского района около Пувочай.

Грибы ему удалось найти лишь в лесах Бурокарайстиса и Мардасаваса. Там он набрал и лисичек, и боровиков и маслят.

Специалисты в один голос утверждают, что грибной сезон в этом году запаздывает.

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