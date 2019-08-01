Потрясенные такими действиями жителей ул. Латвигалос горожане с ул. Винаса Кудирки предложили альтернативу.

Совет Биржайского района уже проголосовал за строительство приюта для детей. Сначала его хотели построить на ул. Латвигалос.

На этой улице живут и так называемые "сливки" Биржай – состоятельные предприниматели. По словам одного активного жителя, здесь хорошее место, у озера, а если здесь появятся дети - начнется кошмар.

"Это спокойное, хорошее место у озера, придут дети – начнется кошмар! Мы за детей, но не на нашей улице! Мы столько лет обустраивали наше окружение, а сейчас вы хотите отдать детям самый красивый уголок. Мы не против детей, мы против того, чтобы дети появились здесь, в самом красивом месте у озера", – заявили жители представителям власти, приехавшим на встречу.

Под обращением подписались больше 50 человек. Его представил предприниматель Альгирдас Кизнис, который заверил, что не он один против приюта.

"Все жители против, Господи Боже! Я еще спокойно говорю, но люди наговорили всякого", – сказал он.

Староста Пачеряукште Ауримас Франкас сказал порталу Panskliautas.lt, что пришел в ужас от того, что творилось на собрании.

"Звучала в голове одна мысль: где я живу? Осталось чувство горечи. Запахло Средневековьем", – сказал Франкас.

Портал Panskliautas.lt пишет, что против такого соседства выступают не все жители этой улицы, но ополчившиеся – очень агрессивны. Они не слышат ни другого мнения, не реагируют на аргументы.

"Запугали бабушек, что придут дети, яблони обтрясут, вишни поломают, клубнику вытопчут. А те – за голову, ай-ай, клубнику!" – удивляется Франкас, который отказался подписать обращение к властям.

"Давление толпы - мощное оружие. Начали читать морали. Я рад, что хватило совести и крепости, чтобы устоять", – заметил он.

По словам мэра Биржайского района Витаса Яряцкаса, подписавшиеся против приюта поступили несправедливо, а ввел их в заблуждение предприниматель, инициировавший этот крестовый поход: "Видно, жителям предоставили неверную информацию, сейчас они поменяли бы свое мнение".

Как бы там ни было, руку помощи протянули жители ул. В.Кудирки, предложившие участок для строительства приюта.

"Ул. В.Кудирки заасфальтированная,там есть коммуникации, поэтому, я думаю, мы осуществим проект без особых затрат", – сказал LRT Яряцкас.

В ближайшее время в Литве не останется больших детских домов, их воспитанников переведут в окружение, максимально приближенное к натуральному. Дети будут жить небольшими группами. Их будут учить самостоятельности, кроме того, они будут себя чувствовать более защищенными.

Гендиректор общественной организации "Спасём детей" Раса Диджпетрене сказал LRT, что ей горько от того, что люди так себя ведут.

"Речь идет о 8 маленьких детях, которых оттолкнули взрослые. Они смотрят телевизор, читают новости в интернете, видят, что происходит. Мне сложно осознать, как это взрослые испугались 8 детей, вместо того, чтобы протянуть им руку помощи и помочь вырасти", – сказала она.

В обществе бытует мнение, что растущие без родителей дети асоциальные и непослушные. На вопрос, как развеять такой миф, Диджпетрене ответила – никто из них таким не родился.

"В первую очередь надо выяснить, в каком окружении эти дети росли и что с ними сделали взрослые. Отталкивая этих детей, мы побуждаем их к неправильному поведению. Им нужен безопасный и твердый пример. Не всегда есть родители, поэтому наш долг - помочь этим детям", – сказала она.