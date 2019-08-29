Жителей Жежмаряй удалось убедить: дом для инвалидов будет построен

"Я думаю, удалось. Само содержание или объект, о котором мы говорили, был изменен в течение 2–3 ч. Сначала мы говорили в зале, потом осмотрели участок. (...) Содержание, о котором шла речь, жить или нет рядом с нами недееспособным людям,о наилучших условиях для таких людей", – сказал 29 августа в интервью Žinių radijаs Кукурайтис.

По словам министра, было решено изменить проект здания, чтобы оно не отличалось от других.

"Очень важно правильно выбрать архитектурное решение, поскольку если мы делаем длинное здание на 10 мест, оно выглядит очень официально, даже я не считаю такой проект подходящим. Поскольку архитектор был здесь, мы на месте договорились, чтобы проект изменили, чтобы он не выделялся на фоне других зданий, чтобы с первого взгляда не было видно, что здесь живут "другие" люди. Мы этого и добиваемся, чтобы не было разницы", – заметил министр.

По подсчетам Соцмина, в Литве сейчас есть 6000 инвалидов и больше 2000 детей, которые живут в домах социальной опеки. Чтобы они могли жить в обществе, из детских домов и домов социальной опеки их стали переселять в небольшие дома семейного типа. На госсредства учредил 28 таких домов совместного проживания, сейчас в них живут 38 детей и 174 взрослых, а также 84 общинных дома опеки, в них живут 490 детей.

Реформа в Литве была начата в 2014 году.

По закону, с 1 января 2019 г. в дома социальной опеки могут попасть только те люди и дети, которые нуждаются в особом и постоянном уходе.

С 1 января 2020 г. лишившихся опеки детей не смогут помещать в детские дома.

С 1 января 2024 г. в специализированные дома долгосрочной опеки не будут принимать недееспособных людей трудоспособного возраста.