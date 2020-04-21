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"Сказать, что я зол, это, наверное, слишком мягкое определение", – написал в социальной сети вильнюсец Дайнюс. Он поделился видео, на котором видно, что водители как минимум 8 машин, наказаны за нарушение правил парковки. Сам водитель не скрывая сожаления сказал, что назначать штрафы в карантин, как минимум нечестно.
Daugiabučių namų kiemuose išdalintos baudos
Daugiabučių namų kiemuose išdalintos baudos
© Stop kadras

Дайнюс рассказал, что автомобили водители оставляют в этих местах, поскольку мест во дворе не хватает, а из-за сложившейся ситуации люди работают из дома, некоторые жители вообще лишились работы или возможности работать, доходы у многих сократились.

Житель столицы сказал, что живет в этом доме почти 6 лет, но за это время ни разу никого не штрафовали за неправильную парковку. И это несмотря на то, что машины всегда оставляли именно так.

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Заместитель главы администрации Вильнюсского округа Адомас Бужинскас сказал, что нарушение правил парковки относятся к самым незначительным нарушениям, поэтому специальные проверки муниципалитет не проводит. Их организуют в одном случае - если поступают жалобы жителей.

"Когда от жителей поступает жалоба, мы не можем не приехать, поскольку люди, подающие жалобы, достаточно упорны, они могут настойчиво обращаться с жалобами и в другие службы. И в данном случае проверка была организована потому, что поступила жалоба. Мы понимаем, что мест для машин во дворах многоквартирных домов не хватает, поэтому сожалеем, что людям во время карантина приходится беспокоится и из-за назначенных штрафов", – сказал Бужинскас.

Он сожалел в связи со сложившейся ситуацией, и сказал, что в таком случае максимальные штрафы назначены не будут, штраф будет минимальным или половина минимального. Жители также могут оспорить назначенный штраф.

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