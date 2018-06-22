Жителей Вильнюса от жары спасает новый фонтан

В Литве задержалась засушливая и теплая погода, поэтому жители разными способами спасаются от жары. Одни едут на озера, другие развлекаются в обеденный перерыв прямо в центре города. Фотографы портала DELFI зафиксировали, как вильнюсцы купаются в фонтане на Лукишкской площади.
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