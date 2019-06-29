Однако военные Департамента стратегической коммуникации Литовской армии пояснили DELFI, что ничего необычного не произошло. В субботу вечером в Украину вылетели украинские военные, которые принимали участие в учениях на территории Литвы.Они прибыли в нашу страну несколько недель назад.

Паневежцы увидели самолет во время взлета, поэтому он и находился невысоко. Самолет вылетел с Паюостского аэродрома, который находится рядом с Паневежисом. Этот аэродром давно не используется, только изредка им пользуются военные.

Самолет из Литвы вылетел в Украину, его путь пролегал через Польшу.