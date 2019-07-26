Жителей одного из подъездов разваливающегося дома в Каунасе выселили до ликвидации аварии

Жителей вывели из дома больше чем на 3 часа, а жильцы одного из подъездов не могли вернуться домой и ночевать. Переселиться им придется надолго.

Из-за того, что подъезд находится в аварийном состоянии, жильцам придется ждать, когда будет готов проект ликвидации аварийного состояния и проведены работы по укреплению конструкций. Представители Каунасской мэрии считают, что это займет не меньше месяца.

В 2015 г. в одной из квартир этого дома, без соответствующего проекта разобрали часть несущей стены. Самая опасная ситуация в северной части здания. Пользоваться этим подъездом опасно. Жителям этой части дома разрешили ненадолго попасть в их квартиры, чтобы взять необходимые вещи.

Жительница этого подъезда Лаура рассказала DELFI, что она поселилась в этом доме в 2014 году. Она рассказала, что жители были озабочены тем, что состояние дома ухудшается.

"Со своей стороны мы делали все возможное, писали заявления. Конечно, все дело в финансах, потом надо было найти специалистов, которые могли бы провести экспертизу. Не каждый может это делать. Мэрия хочет помочь, я участвовала в разных заседаниях, жителей никто на произвол судьбы не бросил", - сказала Лаура.

Жители поняли, что ситуация серьезная, когда щели в стенах достигли 7 см. Поэтому вчера, когда ситуация ухудшилась, жителей подъезда временно выселили. Одни нашли приют у близких, другим предоставили жилье в Кризисном центре. Жителям двух других подъездов разрешили вернуться домой. Сейчас остается ждать, когда будет решена основная проблема и укреплены конструкции здания.