Третьи сказали, что даже в таком случае пенсия не будет достаточной, поэтому уже сейчас надо думать, куда еще инвестировать деньги, пишет lrt.lt.

Власти обещают начать информационную кампанию для будущих пенсионеров перед самыми январскими переменами. Но представители власти и эксперты согласны в одном, что сейчас донести информацию до людей важнее, чем перед введением евро.

Гинтаре Камандулите выясняла, какой вариант пенсионного накопления самый выгодный. Она углубилась в систему и выбрала страхование жизни и пенсионный фонд третьей ступени, то есть будет откладывать деньги самостоятельно, только частным образом. Вторая ступень, несмотря на финансовую поддержку государства, ее не привлекла.

"Не нравится, что если накапливается определенная сумма, то ее нельзя целиком снять. Если уже накопил, то и забираешь, чтобы была возможность выбора. И, конечно, все будет в одних руках, купить аннуитет можно будет только в "Содре", – сказала Камандулите.

Как не проиграть, принимая решение о пенсии? C января для 1 млн. 300 тыс. жителей Литвы и еще 200 000 жителей, которым на тот момент еще не будет 40 лет, это вопрос станет актуальным как никогда.

По словам вице-министра социальной защиты и труда Эгле Радишаускене, все будет зависеть от приоритетов человека – истратить все или отложить часть зарплаты на будущее.

Если человек будет копить, то ему поможет и государство, кроме того, не будет снижаться содровская (Фонда соцстрахования - DELFI) пенсия.

"Накапливать выгодно всегда. Неважно много или мало человек зарабатывает. Если он мало зарабатывает, то скажу только, что есть и вспоможение государства. Поскольку доплачивают с суммы равной средней зарплате. Если человек накапливает, то сможет получить 15,68 евро от государства. И еще, если он доплатит сам больше указанных процентов, то сможет получить льготы подоходного налога, а его работодатель, если ему доплатит, то сможет получить льготы налога на прибыль", – сказала Радишаускайте.

Тем, кто решит вернуться в "Содру" со всеми деньгами, восстановят содровскую пенсию. Но после возвращения в "Содру" им будет невыгодно возвращаться в фонд второй ступени.

"Если ты уже откладываешь деньги, то можешь оставаться, тебе в "Содру" возвращаться не выгодно. А те, кто не хочет больше копить, им достаточно содровской пенсии, то и возвращаются в "Содру". Не было бы разумным решением вернуться, а потом снова начать копить", – сказала Радишаускене.

Согласно подсчетам: чем меньше зарплата, тем выгоднее фонд второй ступени с государственной помощью. Если зарплата 2000 евро "на бумаге", то стоит думать о фонде третьей ступени. Однако это сейчас, в будущем не останется льготного подоходного налога в случае с фондами третьей ступени.

"Эти льготы, для тех, кто накапливает в фондах третьей ступени, должны упразднить. Вот и встает вопрос - вторая или третья ступень. Для пенсионного накопления со льготами предназначена вторая ступень, а третья со временем станет инвестицией без помощи государства", – сказал представитель Центробанка (ЦБ) Гедиминас Шимкус.

ЦБ считает, что вообще не надо ничего считать – пенсионная система после реформы создана так, что будет выгодно откладывать деньги в фондах второй ступени.

"Да, я понимаю, хочется забраться и подсчитать, какая польза будет за счет субсидий государства, сколько придется переводить в пенсионные фонды. Но эта реформа привлекательна тем, что она побуждает людей копить деньги. Все, что накопишь, даже, если это накопления за год, будет какой-то капитал, который можно будет использовать, когда выйдешь на пенсию", – сказал Шимкус.

"Фонды второй ступени не обеспечат деньгами в старости, если на Западе люди откладывают по 10 процентов каждое домашнее хозяйство, то даже в этом случае, если человек перейдет в пенсионный фонд и государство будет еще 1,5% доплачивать от средней зарплаты, то все равно человек накопит всего 4,5%", – сказала член ассоциации инвесторов Сигита Пранцкенайте.

Для достойной старости нужно, по ее словам, дополнительно накопительное страхование жизни, ценные бумаги или что-то еще с учетом личного риска.

"Просто накопления недостаточно, нужны вложения. Потому что теперешние 1000 евро, если человек их не инвестирует, а просто будет откладывать, через 20-30 лет потеряют половину своей ценности", – сказала Пранцкенайте.

Принять решение жители Литвы смогут в течение 6 месяцев - с января по июнь.