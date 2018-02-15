Уже несколько тысяч жителей Литвы и эмигрантов прислали мобильное приложение Депаратмента туризма LT100 с праздничным маршрутом, охватывающим 100 объектов во всей Литве с фотографиями, историями, интерактивной картой. Приложение можно бесплатно прислать из магазинов Google Play или Apple Store или с сайта www.tourism.lt

Жителей призывают посетить сайты центров информации для туристов и составить свой план празднования. Ждет великое множество различных мероприятий.

В столице оживет дух столетия: рестораны украсятся старинными вывесками, в них будет звучать музыка в стиле ретро, исторические здания окрасятся в цвета триколора, зажгут 100 костров. Семьи приглашают принять участие в бесплатных тематических экскурсиях, играх, воспитательных программах и концертах. Общественный транспорт будет украшен фотографиями подписантов.

В Каунасе у университета им. Витаутаса Великого актер, играющий Йонаса Басанавичюса, зачитает Акт о независимости Литвы, на аллее Лайсвес солист исполнит песни Даниэлюса Долскиса, в Каунасском дворце офицеров состоятся танцы межвоенных лет, актер, играющий Майрониса, будет читать стихи на фуникулёре в Жалякальнисе, у Каунасского государственного музыкального театра организуют кабаре… Кроме того, горожан и гостей города приглашают бесплатно посетить музеи и выставки, в Каунасе начинается "Фестиваль гостей столетия".

Кстати, 16-17 февраля в поездах Вильнюс-Каунас-Вильнюс гиды проведут экскурсии.

В Шакяй откроют выставку светящихся фотографий "20 личностей во тьме", в Укмерге – музыкальная экскурсия по городу, откроется маршрут "Укмергские голуби приглашают праздновать свободу с песней!", в Румшишкес – творческие мастерские для семей.

В Тельшяй от сквера Дурбе состоится торжественное шествие лошадей жемайтийской породы; в Алитусе - театральный бой "Борцы за независимость перед лицом свободы"; в Аникщяй – праздничные катания с горы Калиты; в Шяуляй в парке Талкшос также состоятся праздничные катания; в праздничный день состоятся походы с палками для скандинавской ходьбы и пеший поход "Пабайскас-Укмерге"; в Лаздияй – зимний забег и купания в озере Балтая, а также конные скачки на ипподроме; в Скуодасе - турнир по настольному теннису; в Кельме - ориентационная игра; в Таураге – состязания по автослалому, в Кедайняй – 14 км поход по военных дорогам и др.

В Вильнюсе многие рестораны предложат трехцветные блюда и даже меню подписантов.