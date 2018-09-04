Однако, похоже, в ближайшее время такие поездки осложнятся.
С 22 ноября по 16 декабря Польша планирует ввести временный контроль на границах внутри Шенгенской зоны.
Жителям Литвы, которые вознамерятся посетить соседнюю страну в этот период, придется подготовиться к проверкам и не забывать документы, удостоверяющие личность, пишет Lietuvos žinios.
Паспортный контроль будут осуществлять на границах с Чехией, Германией, Литвой, Словакией, а также в аэропортах и морских портах.
Цель этих действий - не допустить въезда в Польшу лиц, которые могут нарушать общественный порядок и представлять угрозу безопасности.
Подобные временные меры контроля на границе Польша предпринимала в 2016 году, когда там проходили Дни молодежи всего мира, саммит НАТО. Тогда очередей на границе Литвы с Польшей не было.
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