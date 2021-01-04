По словам специалиста компании Dezinfa, ежегодно в зимние праздники жители чаще сообщают о появлении грызунов. В дома грызунов привлекает не только тепло, но и еда, которой в праздники бывает предостаточно. У мышей и крыс отличное обоняние, поэтому их привлекают ароматы готовящейся еды, запах объедков. Однако грызуны атакуют не только жилые дома.

"От жителей поступают самые разные сообщения. Жители многоквартирных домов чаще жалуются на мышей и крыс в подвалах и кладовках, а владельцы частных домов сообщают о грызунах на чердаках. В последнее время нередко сообщают о грызунах в гаражах. Еще один житель жаловался, что мыши обосновались в автомобиле – ни мышеловки, ни клейкие ленты не помогают, человек боялся, что грызуны выведут автомобиль из строя. Мы получаем много таких сообщений, поэтому рады, что жители обращаются к профессионалам", - сказал Жалнераускас.

По словам эксперта, мыши и крысы часто поселяются между стен, од крышей, под перекрытиями, под уличными террасами, под полами. О появлении грызунов можно узнать по шуршанию и скребущимся звукам, сильному запаху мочи и экскрементов, сырам и обгрызенным проводам.

Взрослая мышь может привести до 100 мышат в год. Грызуны являются переносчиками разных опасных болезней и вредителей (блох и клещей). По этой причине Жалнераускас рекомендует жителям даже в зимние праздники оставаться бдительными и предпринимать превентивные меры для защиты домов от появления грызунов. ·

Важно поддерживать чистоту, должным образом утилизировать отходы, регулярно выносить мусор. ·

Рекомендуется не украшать елку съедобными декорациями, поскольку мыши - прекрасные "альпинисты". ·

Защищайте провода, если мыши перегрызут их это может стать причиной пожара. ·