20 сентября в 20 ч. Вильнюсский центр этнической культуры приглашает горожан и гостей столицы отпраздновать День осеннего равноденствия.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Ежегодно этот день празднуют, как память о том, что летний период завершился, начинается холодный период. В языческие времена в этот день приносили жертвы богам, в наше время этот праздник празднуют иначе. Вильнюсский центр этнической культуры как и каждый год приглашает жителей и гостей столицы на набережную Нерис у моста Миндауго. Здесь ждет 27-й праздник, отмеченный светом, тьмой и музыкой.

Участники мероприятия увидят мистерию - диалог огня и времени, проводы Солнца на покой.

На правом берегу Нерис из горящих свечей создадут знаки мифологии балтов, горящие скульптуры, на левом берегу на сцене свой танец исполнят актеры театра AIROS.

С астрономической точки зрения день осеннего равноденствия - это день, когда день по длине становится равен ночи - это 20–22 сентября. Во всем мире в эти дни проходят карнавал и шумные праздники, сопровождающиеся фейерверками, представлениями с использованием огня, ярмарки даров осени.

Мероприятие бесплатное.

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