После почти восьмимесячного перерыва гора Гедиминаса и башня замка снова стали открыты для посетителей, заявляет Литовский национальный музей.
Gediminas tower
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Вильнюсцев и гостей города снова приглашают посетить гору Гедиминаса и башню замка. Все, кто хочет подняться на гору, могут пройти по исторической тропе со стороны реки Вильня", - говорится в сообщении.

В нём также говорится, что, благодаря принятию дополнительных мер безопасности, территория горы будет открыта для посещения с 7 до 21 часа.

Гора Гедиминаса была закрыта с 4 ноября 2017 года для восстановительных работ.

Правительство на горе Гедиминаса в декабре прошлого года объявило чрезвычайное положение из-за опустошительных оползней.

В общей сложности на благоустройство горы Гедиминаса, включая ликвидацию аварийного состояния, более чем за два года было потрачено 3,7 млн евро.

В ходе работ по восстановлению были также проведены археологические исследования в поисках останков участников восстания 1863-1864 гг. - всего были найдены останки 17 повстанцев. По мнению археологов и историков, на холме мог быть захоронен 21 повстанец, в том числе найденные останки, как предполагается, повстанческих командиров Зигмантаса Серакаускаса и Константинаса Калинаускаса.

Археологи также обнаружили остатки здания, предположительно, построенного в XVI веке.

Ожидается, что работы по благоустройству будут завершены до 2022 года.

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