Казалось бы, косули в спальном районе Вильнюса - необычное явление, однако в литовской столице животные появляются нередко. Весной прошлого года на Кафедральной площади жители заметили кабана. За кабаном гонялись двое полицейских, однако не догнали, животное убежала в находящийся неподалеку парк.
Возможно, тот же кабан ранее был замечен в парке Вингис, на Ужуписе и в районе Анатакальниса.
Профессор Вильнюсского университета Алюс Улявичюс тогда сказал, что если это действительно был кабан, то это первый подобный случай на его памяти. Однако он не отрицал, что это возможно.
"В Нагорный парк кабан может прийти по берегу Вильняле. Обычно кабаны избегают встречи с людьми и территорий, где бывают люди, но иногда забредают. Однако это необычно, я об этом слышу впервые", - сказал тогда ученый.
Ситуации, когда в город забредают дикие животные, опасны. Дикое животное может выбежать на дорогу.
В последнее время в Литве растет численность копытных. Улявичюс сказал, что это последствие того, что обрабатывают все меньше полей.
"Одна из причин - перемены в использовании земли. Много земель запущено, земли поросли кустарниками и деревьями", – сказал ученый. Поскольку численность животных увеличилась, они ищут новые территории и забредают в город.
Клайпедский суд приступил к рассмотрению дела обвиняемого в шпионаже в пользу России (1)
Клайпедский окружной суд (КОС) во вторник приступил к...
После 18-градусного мороза ждут резкие перемены
В ближайшие дни в Литве сильно похолодает, рассказала...
Проверьте: можно узнать, в какой компании вы будете откладывать на частную пенсию (8)
В Литве с января 2019 года вступила в силу новая...
Кручинскасы не явились в суд: у нас были другие дела (2)
8 января Каунасский участковый суд решил принудительно...
После трагедии в Польше в Литве проверят квест-комнаты (4)
После пожара в одной из комнат квеста в реальности в...
TOP новостей
Проверьте: можно узнать, в какой компании вы будете откладывать на частную пенсию (8)
В Литве с января 2019 года вступила в силу новая...
"Газпром" объявил о готовности поставлять газа в Калининград минуя Литву (17)
Газоснабжение Калининградской области переведено в...
Политолог: Россия сигнализирует Литве и Беларуси по поводу транзита газа (1)
Открывая плавучий терминал сжиженного природного газа...
После 18-градусного мороза ждут резкие перемены
В ближайшие дни в Литве сильно похолодает, рассказала...
Администрация президента Литвы: во время выборов возможны кибератаки со стороны России (50)
В этом году Россия может организовать кибернетические...