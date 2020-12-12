В редакцию Delfi обратился читатель Юстинас, который сказал, что внес деньги на свой счет в банкомате Luminor, за что с него сняли 60 евро.

"Я удивился, позвонил в банк, консультант мне объяснила, что плату взяли, поскольку деньги переведены на счет кредитной карты", – рассказал читатель, возмущенный тем, что перед выполнением операции его не уведомили о ее стоимости.

Представители банка Luminor подтвердили, что банкомат не указывает расценки за операции. "Банкомат даже не мог оценить стоимость будущей операции, ведь он "не знал", какую сумму положит клиент. Он не может подсчитать ее стоимость и в конце операции – поскольку в нем нет информации об условиях договора каждого клиента", – пояснила представитель Luminor Индре Балтрушайтене, заметив, что банкомат может подсчитать только плату за конвертацию валюты, поскольку эта плата для всех одинаковая.

Балтрушайтене заметила, что тарифы зависят от типа карты и от пакета услуг, которым пользуется клиент.

"Можно понять, что клиент не читал правила, а информации в банкомате оказалось недостаточно для оценки расходов. Нам понятно возмущение клиента, приносим извинения за доставленный дискомфорт", – сказала она.

"Из описанной клиентом ситуации ясно, что он положил наличные на кредитную карту. В зависимости от типа карты (Visa Black, Visa Infinite, Visa Gold и Visa Classic) бесплатно можно положить 600-1000 евро. Сумма, превышающая этот лимит облагается 2% налогом. Клиент должен был внести от 3600 до 4000 евро. Если бы карта была дебетовая, то плата составила бы 6-6,8 евро", – указала представитель банка Luminor и напомнила, что кредитная карта - это в первую очередь возможность взять деньги в долг.