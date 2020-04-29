Житель Литвы возмущен: автомобиль купил, а зарегистрировать его сможет через две недели

"Компания приобрела зарегистрированный в Германии автомобиль. Техосмотр зарегистрировали без проблем, по интернету можно получить место хоть назавтра. Но мы знаем, этим занимаются частные компании. А когда я попытался зарегистрировать автомобиль в государственной компании Regitra, началось самое интересное", – рассказал Delfi читатель из Вильнюса.

По его словам, он попытался зарегистрироваться для визита и ему предложили дату - 11 мая. По телефону дозвониться не удалось. Ему удалось связаться с Regitrа через фейсбук.

"Мне написали, что зарегистрироваться можно только по интернету, есть свободное время 11 мая. Но ведь это две недели! Консультант по телефону мне объяснила, что регистрация начинается с 11 мая, когда завершится карантин. Я не понимаю, техосмотр и страховку сделать можно, помыть машину можно, залить бензин, а зарегистрировать - только с 11 мая. Может, мне надо купить палатку и поставить ее около Regitrа в ожидании очереди?", – удивлялся он, заметив, что в других городах зарегистрировать авто можно и раньше.

Пресс-секретарь Regitrа Эмилия Бардаускене сказала Delfi, что немало услуг предоставляют по интернету, но при регистрации привезенного из-за границы авто, необходимо явиться в отделение Regitrа.

Поскольку в таком случае важно подтвердить личность. Это необходимо в целях безопасности, проверяют также аутентичность VIN номера и др.

"Графики регистрации планируют на две недели вперед. Каждый день появляются новые места. С учетом потока клиентов в крупных городах увеличено количество работников", – сказала Бардаускене.

По ее словам, больше всего клиентов в Каунасе и Вильнюсе, в других отделениях свободных мест больше.

"В Вильнюсе клиентов обслуживают два отделения – на ул. Лентварё и Avižienių grupė. С 4 мая начнет работать Nemenčinės grupė. Там есть места на следующую неделю. Рекомендуем выбирать другое отделение, которое находится поблизости, например Nemenčinės grupė. Кроме того, надо следить за графиком новых мест. Бывают, что и у клиентов планы меняются, они отзывают регистрацию", – посоветовала собеседница.