С редакцией DELFI связался А.Н. (имя и фамилия редакции известны) и рассказал, что попал в необычную ситуацию. В течение какого-то времени ему приходили уведомления о штрафах, назначенных его отцу, который не управлял автомобилем с октября 2018 года. А потом пришло письмо из страховой компании Lietuvos draudimаs , в котором сообщалось, что его отец должен возместить 50% нанесенного в ДТП ущерба - 1441,31 евро. ДТП было совершено 4 июня, в день похорон мужчины (якобы виновника ДТП).

"Кто-то пользовался именем моего отца еще при его жизни и после смерти. Отец с 5 октября 2018 года, со дня смерти матери, никогда не садился за руль из-за плохого самочувствия. Он плохо владел левой половиной тела. А до того, как минимум три года не выезжал за пределы Кельмесского района.

Штрафы появились с начала 2019 года. Я думаю, что данные отца кому-то передал мой брат, который сейчас неизвестно где находится. Месяц назад я написал заявление в полицию, думаю, тут какое-то мошенничество.

Сегодня из Lietuvos draudimаs пришло письмо о взыскании ущерба за ДТП, совершенное 4 июня на автомобиле купленном 2 июня 2019 года. Я сообщил, что 4 июня мы похоронили папу. Попросил выяснить, кто пользовался личными данными покойного.

Штрафы на имя отца до сих пор поступают со всей Литвы", – писал DELFI А.Н.

Читатель прислал в письме все полученные уведомления из полиции, Lietuvos draudimаs, свидетельство о смерти. Из данных видно, что штрафы получены за ПДД в разных городах: Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй. В документах – разные автомобили (Citroen, Ford Galaxy, Audi 80, Seat Ibiza, Mazda, Opel Astra), но владелец один - отец читателя.

Литовская полиция информировала портал DELFI, что на самом деле 5 июня получила заявление А.Н., но 12 июня было принято решение не начитать расследование в связи с подделкой документа.

"Сын подтвердил, что отец сам подписал документы о купле-продаже. В ходе расследования нет данных, что кто-то воспользовался чужими данными, поскольку сам (ныне покойный) подписал договор, но он не был зарегистрирован, т.е. переписан на другого человека", – указала полиция.

DELFI связался с A.Н. Тот заверил, что никто с ним не говорил и не просил его предъявлять дополнительную информацию и документы, никто не информировал, что расследование не будет начато. Он сказал, что, возможно, говорили с его братом, а не с ним.

Полиция уверяет, что соответствующие документы заявителю были высланы.

Позже А.Н. связался с DELFI и сообщил, что решение ему на дом поздно вечером привезли дежурные полицейские, после комментария, полученного DELFI о том, что уведомление выслано.

"Покойного к ответственности не призывают и ответственность по наследству не передается. Составленный протокол признан недействительным", – комментирует полиция.

Полиция также указала, что если автомобиль не был перерегистрирован, все штрафы высылают его бывшему хозяину.

Представитель Lietuvos draudimas Эдгарас Томас Пабералис сказал, что ситуация прояснилась лишь тогда, когда обратился сын покойного и сообщил о штрафах и взысканиях на имя его отца. После этого обращения Lietuvos draudimas отменила все требования и начала расследование. Компания планирует обращаться в полицию в связи с незаконным использованием чужих данных. "Сейчас выясняют, кто на самом деле купил автомобиль 2 июня, на котором было совершено ДТП, и откуда в документах данные покойного", - сказал Пабералис, заметив, что такое бывает, когда автомобиль продают вместе со страховкой.

А.Н., получив новую информацию, планирует обратиться в полицию повторно, поскольку выяснилось, что в некоторых документах указано, что управлял автомобилем именно его отец, который в то время лежал в больнице.

Литовская полиция информирует, что если выяснится, что в ходе расследования были предоставлены ложные данные, то свидетелю грозит штраф от 300 до 800 евро. Если выяснится подделка документов, то будет проведено расследование по 300 ст. УК ЛР, за подделку документов грозит штраф, арест или лишение свободы на рок до 3 лет.