Эдмундас обратился в редакцию и сказал, что попал в тупик, а самое обидное - впутал во все это дело своего отца. Мужчина сказал, что все началось с того, что его отец захотел продать свой автомобиль. Тогда Эдмундас стал уговаривать отца воспользоваться действующим законом и получить компенсацию на покупку "зеленого" автомобиля.
Читатель рассказал, что отец согласился, утилизировал автомобиль и получил необходимую справку. После этого был приобретен автомобиль Škoda Citigo 2015 г.в. с литровым двигателем и мощностью 44 кВт. Потом они стали заполнять заявку на получение компенсации. И тут выяснилось, что приобретенный ими автомобиль превышает допустимый уровень загрязнения.
"Выяснилось, что, поскольку представительство Škoda такие авто не импортирует, то в базе данных Regitrа его нет, значит эмиссия CO2 составляет 142 г/км. Volkswagen Up и Škoda Citigo - близнецы, но у VW эмиссия до 100 г/км", – рассказал Эдмундас.
Каунасец рассказал, что всеми условиями он интересовался заранее, но система работает иначе - все документы ты заполняешь уже после покупки автомобиля. Эдмундас сказал, что ситуация печальная, его отец согласившись практически даром утилизировать автомобиль понес финансовый ущерб.
"Мы обратились в Министерство охраны окружающей среды, нам сказали, что ничем помочь не могут. Тогда мы обратились в Regitra, там попросили предоставить справку с указанием эмиссии CO2. Представители Škoda в Каунасе и Вильнюсе указали, что не могут предоставить такую справку, поскольку автомобиль купили не в Литве, а в Дании", – сказал Эдмундас.
Журналист Delfi связался с представителями Škoda, которые указали, что автомобиль, о котором идет речь , по нормам производителя выделяет эмиссию CO2 105 г/км.
Представитель Министерства охраны окружающей среды Аутея Йонайтите подтвердила, что регистрацией эмиссии занимается ни министерство Regitra, и указала, что эмиссия CO2 должна быть указана в техпаспорте автомобиля, тогда можно получить компенсацию.
Специалист Regitrа Эмилия Бардаускене сказала, что данные об эмиссии берут из документов при регистрации автомобиля или из Регистра транспортных средств. Она заметила, что в регистре накапливают только точные данные из официальных документов на конкретное транспортное средство (свидетельство регистрации, свидетельство соответствия - его выдает производитель или свидетельство, выдаваемое после проведения экспертизы).
"Что касается конкретной ситуации, конечно, по желанию человека, мы можем внести данные эмиссии CO2 в регистр. Но, как упоминалось, для этого нужен один из трех вышеупомянутых документов. Надо отметить, что в документе, который прислали представители производителя, указан общий показатель эмиссии CO2 с погрешностью. Иными словами, этот документ не подтверждает информацию о конкретном автомобиле и его эмиссии", – сказала Бардаускене.
По ее словам, Эдмундас должен обратиться к производителю и попросить дубликат свидетельства соответствия, а если это сделать невозможно – пройти экспертизу и получить справку. Потом с полученным документом надо явиться в Regitrа, где выдадут новый регистрационный документ, в графе V7 которого будут данные о выбросах CO2.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: первые авиарейсы возможны 10-15 мая (1)
29 апреля правительство Литвы будет обсуждать вопрос...
Генсек НАТО: цель провокации в Литве – подрыв единства, но им не удалось (40)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил,...
Житель Литвы купил более экологичный автомобиль, но не получил ни денег, ни компенсацию (14)
Правительство Литвы призывает жителей отказаться от...
Как самая красивая в своей деревне девушка оказалась на вокзале: виноват карантин (64)
Ее зовут Карина. Проходящие мимо люди часто называют ее...
Наплыв клиентов в салоны красоты не прекращается (25)
Специалисты говорят, что поток клиентов, желающих...