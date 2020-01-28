Инцидент произошел 31 декабря. Эвалдас гулял со своей собакой, которая была на поводке и в наморднике. К Атасу с лаем подбежала соседская собака. Атас рванулся к ней, но Эвалдас был спокоен - на собаке ведь был намордник. Больше всего его поразили действия соседа - он метнулся к собаке, и Атас заскулил от боли.

"Все произошло очень быстро. Сцену с балконов видели соседи. Они стали кричать: Что ты делаешь, отпусти собаку. Сосед стоял ко мне спиной, я не видел, что он делает. Тут я заметил, что Атас не может встать на заднюю левую лапу, я подумал, что ему наступили на лапу, может сломали кости. Сосед убежал. Поскольку мы живем в одном подъезде, я подождал немного и повел собаку домой. Около лифта заметил кровь на лапе. Тогда я сразу вызвал полицию, прошло 8 минут с момента, когда все случилось", – рассказал Эвалдас.

Сосед полицейским дверь не открыл. Через знакомых удалось найти номер ветеринара, поскольку были праздники, клиники не работали. Врач по телефону рассказал, как остановить кровотечение. Назавтра врач зашил рану, сделал укол.

Эвалдас написал заявление в полицию, приложил к нему выписку, сделанную ветеринаром. Однако в скором времени он узнал, что расследование прекращено.

"Сосед сказал, что Атас напал на его собаку, а я ничего не делал. Он пырнул собаку, чтобы она успокоилась. Этого было достаточно - следователь закрыла расследование. Ни свидетелей, ни данных с места происшествия, ни нож - ничто не было проверено. Мы обжаловали это решение в прокуратуре.

Через несколько недель жалобу отклонила и прокурор. Вывод такой: поскольку собаку лечат, значит, она выздоровеет и не будет никаких последствий, удар ножа был мгновенным, и даже если собака была в наморднике, она могла когтями поцарапать другую собаку. Мы пожаловались в суд. В день подачи жалобы собака стала падать из-за слабости в ногах. Все, что делать дальше, мы не знаем, система не работает, можно носить с собой нож и пускать его в ход, если что-то привиделось", – удивляется Эвалдас.

Ветеринары отметили, что собака тяжело передвигается - это может быть признаком повреждения позвоночника. Состояние собаки постоянно ухудшается, сейчас она сама не встает, не ходит. 27 января ветеринар рекомендовал усыпить собаку из-за того, что ее состояние очень тяжелое.

Однако прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Вида Каубрите уверяет, что этот случай не подходит под статью жестокого обращения с животным, поскольку нет факта жестокого обращения или истязания животного, кроме того, собака жива, если бы она умерла или была сильно искалечена в результате истязаний, ситуация была бы иной.

"Должна быть установлена причинно-следственная связь между жестоким поведением и гибелью животного.

В действиях соседа нет последствий преступной деятельности – животное не погибло и не изувечено. В деле нет данных о том, что здоровью собаки нанесен необратимый ущерб или это как-то сказалось на ее дальнейшей жизни", – сказала Каубрите.

По этой причине соседа привлекут к ответственности в рамках Кодекса об административных правонарушениях.