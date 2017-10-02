В понедельник в Литве вступает в силу полугодовой запрет на ретрансляцию российского телеканала ТВЦi. Причина запрета - подстрекательство к войне и разжигание ненависти.
Vladimiras Žirinovskis
© RIA/Scanpix

Литовская комиссия по радио и ТВ (ЛКРТВ) приняла решение остановить ретрансляцию две недели назад, констатировав, что нарушения на этом телеканале повторяются, а примененные ранее санкции не дали результатов.

Это решение комиссии санкционировал Вильнюсский окружной административный суд.

Внимание комиссии привлекли комментарии, сделанные в программе "Право знать" 10 июня депутатом Государственной Думы России Владимиром Жириновским, которые, как установила комиссия, подстрекали к войне, разжигали ненависть и нетерпимость между народами. В программе В. Жириновский говорил об оккупации Украины, отделенного от Молдавии Приднестровья.

Представители телеканала, которые прислали письменные разъяснения и участвовали в заседании комиссии, нарушения не признали.

Литва из-за нарушений начала ограничивать трансляции российских каналов с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и стала поддерживать сепаратистов на Востоке Украины.

Ретрансляция ТВЦi в этом году уже останавливалась на месяц - в апреле ЛКРТВ установила, что в программе "В центре событий с Анной Прохоровой" о событиях 13 января 1991 года в Литве была представлена клеветническая информация о Литве.

ТВЦi принадлежит российской государственной телевизионной компании "ТВ центр".

BNS
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