Жители Литвы уже давно жалуются на высокие цены на популярном литовском курорте, в Паланге, но такого некоторые еще не видели.
© DELFI montažas

Довиле Урбонайте решила сравнить цены за двухкомнатную квартиру в Испании (на Тенерифе) и в Паланге.

Варианты, найденные на Booking.com, ее мягко говоря, шокировали. В фейсбуке она написала следующее:

"180 евро (в сутки – DELFI). Стоимость этих двух квартир одинаковая, заказывала на эти выходные. Один вариант на Тенерифе, другой – в Литве (Паланга). О, Господи, я патриотка Литвы, но это более чем ужасно".

На присланных DELFI ссылках видно, что цену на литовский вариант снизили до 160 евро, но Урбонайте прислала запись, на которой видно, что начальная цена была 180 евро.

"Снизили на 20 евро... Видно, никто не бронировал, поэтому решили дешевле "пропихнуть", – сказала DELFI девушка.

Ссылки можно посмотреть Здесь и Здесь.

Жилье за 180 евро: что можно получить на Тенерифе, а что в Паланге
© DELFI atsiųsta nuotr.
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