Похолодания на выходные отпугнуло отдыхающих, особенно молодежь – именно она - по словам местных - в основном поселяется в этих домиках.
Женщина сдает деревянные домики. Краска на них облупилась, лестницы покосились, внутри висят занавески, а рядом с домиками – выгоревшая на солнце до желтизны лужайка. За койку в таком доме придется заплатить 5 евро в сутки. Плату считают не завесь домик, а за койку.
Если вы один и хотите арендовать весь домик, придется платить за 3 койки.
Женщина на чем свет стоит проклинала плохую погоду. В ответ на утешение, что в следующие выходные погода улучшится, она сказала: "Что толку, два дня солнце, потом опять дожди".
Подобными настроениями живут и другие арендодатели домиков, например Раса из Каунаса. По ее словам, самое красиво место, на территории, где стоят домики, которые она сдает - цветущий куст жасмина.
"Сюда приезжают всего на несколько дней, все сейчас привыкли к удобствам, – сказала женщина. – Есть умывальники, горячая вода есть, но еду здесь не приготовишь, разве что шашлык можно зажарить".
В пятницу вечером здесь также было тихо – было всего несколько человек, а между тем в Палангу съезжалось множество отдыхающих, не побоявшихся плохой погоды.
На вопрос, надолго ли здесь останавливаются экономные отдыхающие, раса ответила:
"Не помню такого, чтобы останавливались больше чем на две недели. Обычно 2-3 дня. Было кто-то шесть дней прожил, но обычно только на выходные, 2-3 дня, не больше. Все привыкли к удобства, а тут их нет".
Она заметила, что летний сезон здесь еще не начался. "Посмотрите, улицы пустые, людей еще нет. Но ведь и сезон не начался, только начнется, да и короткий он: с конца июня до середины августа", – сказала женщина.
В мае в Литве было тепло, но по словам Расы, отдыхающих больше не стало – никто тогда еще домики не арендовал.
"И в прошлые выходные было пусто, только на позапрошлых было много, поскольку проходило мероприятие. Но в наших домиках людей было немного, они старого поколения", – сказала Раса. Она сдает домики по 6 евро.
Администратор домиков, находящихся немного в стороне от центральной улицы встретила журналиста с улыбкой. "У нас все заказано на июль", – порадовалась женщина.
Здесь были люди и 22 июня. "У нас целая группа отдыхающих, проходит мероприятие, – пояснила женщина. – Но у нас всегда есть люди, то отдельно приезжают, то группами".
Здесь ночлег дороже – от 8 евро. "Это с человека, – сказала женщина. – Но если вы хотите поселиться в комнате одна, то придется заплатить за все 3-4 места", – пояснила администратор.
Она не жаловалась ни на плохую погоду, ни на прошлый сезон. По ее словам, все лето приезжают отдыхающие, которые ответственно планируют отдых – договариваются заранее,а не ищут место, приехав на курорт.
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