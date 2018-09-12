Жительница Вильнюса Дайва на официальном кладбище домашних животных под Вильнюсом похоронила свою собаку Феле, которая была членом семьи больше 17 лет. Через месяц женщина приехала на могилу своей собаки и опешила – стенд с указанием границ кладбища был перенесен на другое место, появились отметки, указывающие на границу кладбища, а могила ее собаки оказалась за пределами кладбища. Дайве, как и многим другим людям, придется перезахоронить останки своей собаки. Чиновники мэрии установили новые границы кладбища.

"Я чувствую себя обманутой городскими властями", – сказала Дайва. "Это был член нашей семьи. После ее утраты, я плакала. Единственным утешением было то, что я смогу ее похоронить и приходить на ее могилу", – рассказала женщина.

"В первую очередь, когда речь идет о животных, я всегда говорю о людях, поскольку это неотъемлемая часть это темы. Для кого-то это животная - вся его жизнь. Мы должны с уважением относиться к людям. Может, кому-то смешно, но часто животные заменяют все – это члены семьи", – сказала член вильнюсского горсовета Виолета Поделскайте.

К сожалению, заведующий отделом по приведению города в порядок Гинтаутас Руновичюс не видит вины чиновников. По его словам, люди во всем виноваты сами, если не понимают, где проходит граница кладбища: "Женщину ввел в заблуждение стенд. Стенд не имеет ничего общего с границей кладбища".

Между тем газовщики говорят иначе. "Уже несколько лет мы писали в мэрию письма с требованием как можно скорее решать этот вопрос – ясно разметить границы кладбища и запретить людям хоронить животных над газопроводом, поскольку люди могут погибнуть, если будут копать слишком глубоко. Но никакой реакции от чиновников мэрии не последовало", – сказала представитель компании Гражина Фирсовене.

Сейчас виноваты в том, что границы кладбища не были размечены, стали люди. Им чиновники не окажут никакой помощи в перезахоронении животных и не проявят никакого сочувствия.