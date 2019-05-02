Видео в фейсбук выложила основатель приюта Šilutės beglobiai Римуте Висмантене. По ее словам, видео сняли волонтеры приюта, которые немедленно вызвали полицию.
"Собаку в реку бросала компания нетрезвых людей. С ними были малолетние дети. Видео сделали мои волонтеры. Они вызвали полицию, однако стражи порядка не квалифицировали действия как жестокое обращение с животным, поскольку собака была жива и здорова", – удивлялась Висмантене.
Висмантене заметила, что участники "развлечения" были пьяными и агрессивными. С ними были дети и другие "зрители", но никто не останавливал развлекавшихся. "Хозяева считают, что так они купают свою собаку", – удивлялась женщина.
Представитель Комиссариата Шилутского района Юргита Науседене подтвердила, что вызов поступал 1 мая в 14.49 ч. Полиция выезжала на ул. Пилимо к реке Шиша.
"Все члены компании утверждали, что собаку купали. Хозяйка собаки сказала, что ее друг намылил собаку и бросил ее в воду, чтобы смыть мыло. Собака была на поводке, чтобы ее было легче поймать, поскольку она нередко убегает. Друг владелицы собаки был пьян (1,19 промилле), – рассказала Науседене.
По ее словам, мужчина сказал, что собака боится воды, а он такими действиями пытался приучить ее к воде. Он сказал, что бросил собаку в реку три раза, а потом привязал к кустам.
По словам Науседене, на место происшествия приезжала работница приюта Šilutės beglobiai, которая, осмотрев собаку и поговорив с ее владельцами, решила оставить собаку у них.
"В связи с происшествием начато расследование по 346 ст. Кодекса административных правонарушений", – сказала Науседене.
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