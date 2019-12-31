30 декабря в группах живущих в Великобритании литовцев в социальной сети Facebook появилась информация о Саулюсе Римкусе, которык находится в больнице Линкольна с конца июля 2019 года.
Автор информации просит поделиться ею – может этого мужчину кто-то ищет?
28 июля Римкус был жестоко избит в своем доме в Линкольне. Его, когда он спал, избил гражданин Латвии Атис Ветринс.
Пострадавшего нашли в квартире лишь спустя 14 часов, он был без сознания. В больнице установили, что он получил травму головного мозга, из-за которой он не может ни двигаться, ни разговаривать.
Врачи сравнили полученные им травмы с теми, которые можно получить во время ДТП. Римкус в первый раз открыл глаза только в сентябре, все это время его кормят через зонд, его жизнь поддерживают с помощью специальных аппаратов.
"Прогнозы в связи с его состоянием мрачные, вероятность того, что он восстановиться – ничтожна", – сказал прокурор Ричард Тэтчер.
Ветринса в октябре приговорили к 10 годам лишения свободы. Его нашли достаточно быстро, поскольку его видел мужчина, который жил в одной квартире с Римкусом, а после преступления Ветринс хвастался друзьям, что "проучил" одного мужчину.
Нетрезвый гражданин Латвии устроил экзекуцию, поскольку подозревал, что его подруга изменяет ему с Римкусом.
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