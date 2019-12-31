В одной из британских больниц почти полгода в тяжелом состоянии находится гражданин Литвы, который был жестоко избит в одном из городов Восточной Англии, пишет Anglija.today.
Saulius Rimkus
© Facebook

30 декабря в группах живущих в Великобритании литовцев в социальной сети Facebook появилась информация о Саулюсе Римкусе, которык находится в больнице Линкольна с конца июля 2019 года.

Автор информации просит поделиться ею – может этого мужчину кто-то ищет?

28 июля Римкус был жестоко избит в своем доме в Линкольне. Его, когда он спал, избил гражданин Латвии Атис Ветринс.

Пострадавшего нашли в квартире лишь спустя 14 часов, он был без сознания. В больнице установили, что он получил травму головного мозга, из-за которой он не может ни двигаться, ни разговаривать.

Врачи сравнили полученные им травмы с теми, которые можно получить во время ДТП. Римкус в первый раз открыл глаза только в сентябре, все это время его кормят через зонд, его жизнь поддерживают с помощью специальных аппаратов.

"Прогнозы в связи с его состоянием мрачные, вероятность того, что он восстановиться – ничтожна", – сказал прокурор Ричард Тэтчер.

Ветринса в октябре приговорили к 10 годам лишения свободы. Его нашли достаточно быстро, поскольку его видел мужчина, который жил в одной квартире с Римкусом, а после преступления Ветринс хвастался друзьям, что "проучил" одного мужчину.

Нетрезвый гражданин Латвии устроил экзекуцию, поскольку подозревал, что его подруга изменяет ему с Римкусом.

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