Кястутис и его коллега в пятницу утром услышали жалобное мяуканье.

"Было ранее утро, в темноте было плохо видно, сразу кота найти не удалось, но позже его обнаружили под машиной. Мы сначала не поняли, что за проволока у него на голове, а потом увидели, что он попал в капкан", – рассказал Кястутис.

Мужчины позвонили в Вильнюсский дом опеки над животными, однако помощи не получили, тогда они отвезли кота в Реше, в ветеринарную клинику Vetfauna. В полицию заявление еще не подавали.

"Явно это сделано намерено. Тут у людей под балконами есть своя земля, по которой часто ходят кошки. Видно людям это не нравится. Вот их и стали ловить", – поделился своей версией Кястутис.

Врач Vetfauna Эвалдас Галдикас сказал, что в его практике это первый подобный случай.

"Привезенный в клинику кот был одурманен, ослаблен. Похоже, попав в капкан, он несколько дней ничего не ел", – сказал он.

Удивительно, что кот вообще выжил после того как попал в этот капкан, который используют для ловли небольших животных.

Хозяйку кота Кястутис нашел через группу жителей Сантаришкес в фейсбуке. Симона сказала, что пришла в ужас, увидев, в каком состоянии находится ее питомец.

"У кота была пережата шея. Капкан был таким крепким, что мужчины с трудом его разжали. У кота было нарушено кровообращение, начался отек мозга. Он был в очень тяжелом состоянии", – рассказала хозяйка пострадавшего кота.