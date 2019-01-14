Кястутис и его коллега в пятницу утром услышали жалобное мяуканье.
"Было ранее утро, в темноте было плохо видно, сразу кота найти не удалось, но позже его обнаружили под машиной. Мы сначала не поняли, что за проволока у него на голове, а потом увидели, что он попал в капкан", – рассказал Кястутис.
Мужчины позвонили в Вильнюсский дом опеки над животными, однако помощи не получили, тогда они отвезли кота в Реше, в ветеринарную клинику Vetfauna. В полицию заявление еще не подавали.
"Явно это сделано намерено. Тут у людей под балконами есть своя земля, по которой часто ходят кошки. Видно людям это не нравится. Вот их и стали ловить", – поделился своей версией Кястутис.
Врач Vetfauna Эвалдас Галдикас сказал, что в его практике это первый подобный случай.
"Привезенный в клинику кот был одурманен, ослаблен. Похоже, попав в капкан, он несколько дней ничего не ел", – сказал он.
Удивительно, что кот вообще выжил после того как попал в этот капкан, который используют для ловли небольших животных.
Хозяйку кота Кястутис нашел через группу жителей Сантаришкес в фейсбуке. Симона сказала, что пришла в ужас, увидев, в каком состоянии находится ее питомец.
"У кота была пережата шея. Капкан был таким крепким, что мужчины с трудом его разжали. У кота было нарушено кровообращение, начался отек мозга. Он был в очень тяжелом состоянии", – рассказала хозяйка пострадавшего кота.
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