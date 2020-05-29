Женщины устроили скандал в автобусе - не разрешили сеть пассажиру с билетом

"Есть ли у пассажиров междугородних автобусов право не разрешать другим пассажирам, в маске, садиться рядом, мотивируя это тем, что "карантин никто не отзывал, поэтому надо сидеть в метре от незнакомых людей"? Может, водитель должен спрашивать у пассажиров, может ли он продать билет?", – с таким вопросом в редакцию Delfi обратилась читательница.

Она рассказала, что 23 мая водитель междугороднего автобуса подобрал людей на промежуточной остановке, продал билеты, но на два места пассажиры сесть не смогли - сидевшие там женщины подняли скандал.

"На остановке автобусы останавливаются раз в 1,5 ч., может даже реже, это большое неудобство. А если еще речь идет об остановке посреди леса и о последнем автобусе? Какой закон регламентирует перевозку пассажиров междугородних автобусов во время карантина, чтобы всем было понятно, что можно делать, а чего нельзя?".

Женщина, которая поделилась этой историей, не хотела доставлять хлопот водителю автобуса, поэтому не назвала рейс и компанию. По ее словам, водитель не знал, что делать в таком случае, ругаться тоже не хотелось.

"В любом случае таких людей, которые заставляют свободное сидение своими сумками, не пуская других пассажиров, в Литве немало. Кстати, одна из этих женщин сидела в автобусе без маски и надела ее только тогда, когда ей сделали замечание", – рассказала женщина.

Министерство транспорта указало, что во время карантина перевозку пассажиров регламентируют решение министра здравоохранения от 16 марта Nr. V-399 "О перевозке пассажиров во время карантина" и постановление правительства Nr. 207 от 14 марта "Об объявлении карантина на территории ЛР".

"Надо отметить, что в соответствии с действующей на данный момент редакцией решения, вернее ее пунктом 1.3, "пассажиры в транспортном средстве должны сидеть в шахматном порядке. В транспортном средстве не должно быть стоящих пассажиров (это не касается паромов и маршрутов местного назначения, т.е. городского транспорта).

На паромах и в городских автобусах и троллейбусах между стоящими пассажирами должна быть дистанция не менее 1 м. Количество пассажиров в пригородном и междугороднем транспорте должно быть в два раза меньше, чем сидячих мест в салоне".

Кроме того, министерство указало, что не оно готовит такие регламентации, поэтому с дополнительными вопросами надо обращаться в Минздрав.