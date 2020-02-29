О таком туалете в Плунге рассказал порталу Žemaitis Пятрас из Лабардишкяй. "Туалет – платный, но вы бы его увидели... Стены – обшарпанные, давно некрашенные, штукатурка осыпалась. На двери нет и крючка... За что берут плату", – удивлялся мужчина.

Пятрас сказал, что за туалет надо платить 29 евроцентов.

Журналист сама поехала в Плунге, чтобы убедиться в рассказанном. Она заплатила 29 евроцентов, ей сказали, "проходите". Выяснилось, что дверь на самом деле не закрывается.

Пока журналист рассматривала туалет, дверь открылась и вошел мужчина. "Ой, извините, я вас не видел", - сказал он и закрыл дверь.

Журналист обратился за комментарием к директору автопарка Римантасу Кмеляускасу.

Он сказал, что когда в Плунге оборудовали подземный переход под железной дорогой, туалет затопило, когда прорвало дождевую канализацию. Долгое время им вообще нельзя было пользоваться. Потом Литовская дирекция автомобильных дорог решила его открыть.

"Может, и лучше, чем вообще держать закрытым... Иначе людям вообще некуда будет ходить", – сказал директор.

По его словам, планируют перекрасить стены в туалете, но надо, чтобы они хорошо просохли. Но этот ремонт будет косметическим, поскольку в конце года автовокзал объединят с железнодорожным вокзалом. Автовокзал переедет в помещение железнодорожного вокзала. Там будут обновленные туалеты.

Кмеляускас прибавил, что на собранные с клиентов деньги покупают туалетную бумагу и бумажные полотенца, даже зеркала. А зеркала нередко крадут.

Что касается крючка – Кмеляускас сказал, что даже не знал, что его нет. "Администрация туалетом не пользуется, у нас есть другой", – сказал он. Кмеляускас сказал, что этого не может быть и обещал сам позаботиться, чтобы крючок появился.