17-26 июля компания провела опрос по заказу портала DELFI. Согласно его результатам, 2% респондентов считают, что все расходы обойдутся в 50 евро.

16,6% сказали, что на это потребуется 51-100 евро, а 63,7% – что расходы превышают 100 евро. 17,7% rсказали, что им сложно ответить на этот вопрос.

Лина, мать будущей первоклассницы, посчитала, что ее расходы составят около 300 евро. Она заметила, что только школьная форма стоила около 100 евро.

"Сначала это кажется много, но когда видишь, сколько одежды пришлось бы купить на год (у дочки уже есть свои желания), то понимаешь, что одна школьная форма выгоднее. Правда, мне сложно понять, как ребенок весь год будет ходить в одной и той же форме, когда ее стирать. С точки зрения гигиены это кажется странным", – сказала Лина. Еще одна дорогая вещь - школьный рюкзак.

"У меня в школу идет ребенок первый раз. Меня удивили цены на рюкзаки. Мы пошли в специализированный магазин, и я сказала дочери: "выбирай, что хочешь". А когда она начала выбирать, я глянула на цены, смотрю, там 140 евро. Тогда я сказала: "нет,давай не то, что хочешь, а на этой полке, там были рюкзаки по 40 евро", – сказала Лина.

По ее словам, ей хотелось, чтобы у ребенка был ортопедический рюкзак.

"У всех детей есть желания, и родителям нелегко, когда ребенок со слезами на глазах говорит: "я хочу вон тот рюкзак", а он, на мой взгляд, неадекватно дорогой. Мы нашли решение, она выбрала на той полке, которую я показала за 50-60 евро, это был не самый дорогой вариант", – заметила женщина, уточнив, что, по словам продавца, дети могут пользоваться таким рюкзаком 4 года.

"Но я не знаю, захочет ли ребенок 4 года ходить с одним рюкзаком, ведь вкусы первоклассника и четвероклассника отличаются", – сказала Лина.

Еще нужна была физкультурная форма. Ее собрали из той одежды, которая была, купили только спортивную обувь за 30-40 евро. Канцтовары Лина покупала в несколько приемов, когда были скидки и заплатила за них около 70 евро. Еще нужны деньги на рабочие тетради.

Отец двух дочерей (12 и 14 лет) Лаймонас сказал, что их семья расходы на школу составляет с начала июля. Он заметил, что точно назвать сумму сложно, но выходит около 200 евро на ребенка.

На школьные товары ушло около 40-50 евро. Одна из дочерей хотела новый рюкзак, поэтому купила его на собственные сбережения.

"Мы купили ей рюкзак в прошлом году, в этом не собирались, но она хотела поменять, поэтому купила сама. Есть всякие дни рождения, дедушки-бабушки, экономят из денег на обеды", – сказал Лаймонас.

По его словам, покупали в этом году и спортивную обувь. Девочки хотели брендовые, пара стоит от 60 евро. "Обувь купил я, плюс дал жене еще 50 евро на все остальное", – сказал Лаймонас.

Кроме того, он заставляет дочерей купить и нормальную обувь, чтобы не ходили все время в одних кедах.

Лаймонас сказал, что одежду и обувь они в Гарюнай не покупают.

"Я был там несколько раз. Не могу сказать, что то, что мне нравится там стоит дешевле", – заметил он.

В Польшу перед учебным годом семья тоже не ездит. "Нам от Вильнюса ехать около 500 км. Это далеко. Чтобы было выгодно, надо с кем-то еще кооперироваться. На моем авто 1000 км это 120 евро, плюс обед, кофе, итого 140 евро", – считал Лаймонас.

Финансовые эксперты банка Swedbank подсчитали, что минимальная корзина школьных принадлежностей по сравнению с прошлым годом подешевела на 20%, поэтому родители стали больше внимания уделять качеству.

Сейчас минимальная корзина, в которую входят канцтовары и рюкзак стоит 58 евро (всего 39 наименований). В этом году корзина стала на 13 евро дешевле. В этом году подешевели рюкзаки, чернильные ручки, другие товары.

Правда, если речь идет не только о товарах первой необходимости, но и о школьной форме, спортивной форме и обуви, одежде для танцев, рабочих тетрадях, то нужно дополнительно около 200 евро. Большая часть денег уходит на новую форму.

"Мы заметили, что новая форма в этом году на 8–10% дороже, чем в прошлом. Комплект для девочек стоит 128 евро, для мальчиков - 123 евро", – сказала глава института финансов Swedbank Юрате Цвиликене.

Около 40 евро стоит спортивная форма, еще 50 - рабочие тетради. В общей сложности потребуется 260 евро. Но если родители хотят купить более качественные товары, например, дорогой рюкзак или спортивную форму, то эта сумма может увеличиться до 500 евро.