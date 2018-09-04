DELFI напоминает, что мать-одиночка, воспитывающая близнецов-аутистов распространила письмо, в котором рассказала, что ее дети, страдающие тяжелой формой аутизма, не получают в Литве необходимые услуги. Женщина хотела собрать нужную сумму, чтобы перебраться в Великобританию, где для таких детей созданы хорошие условия.

Необходимые средства женщине пожертвовали за неделю. Аудроне рассказала DELFI, что такая реакция людей потрясла ее.

"Люди писали, спрашивали, какой нам нужен кот, обещали привезти. Одна женщина предложила поделиться подгузниками. Я сначала не поняла, но потом выяснилось, что она больна рассеянным склерозом, поэтому ей выписывают подгузники, но она их не надевает", – рассказала Аудроне.

"Недавно женился мой однокурсник. Вместо подарков он просил гостей, пожертвовать деньги. Собранные средства он отдал двум семьям. Одну семью выбрала его супруга, а мой однокурсник пожертвовал деньги моей семье", – рассказала она.

Ей писали эмигранты из Германии, Норвегии, Швеции, Англии, Чикаго и даже из Мексики.

Но Аудроне не скрывает, что были и злые комментарии. "Страшно, когда люди не только не понимают, в какой я нахожусь ситуации, но еще и пугают. Я переживаю стресс каждый день, когда еду в детский сад, оставляю там детей и еду домой", – поделилась мать двоих детей.

"Сколько я протяну, если дети не получат место в школе? Если я окажусь в больнице, кто позаботиться о моих детях? Их отвезут в детский дом, а оттуда в интернат. А что там? Все знают, только молчат.

Многие мамы, воспитывающие аутистов находятся на грани. Они боятся думать о будущем, есть вопросы, которые не задают друг другу. Что будет через 10 лет, когда они вырастут? Эта тема - табу", – заметила Аудроне.

Женщина заметила, что люди не понимают, что аутизм - это расстройство, с которым надо жить всю жизнь. В 18 лет такого ребенка не примет ни одно учреждение.

"Есть люди, которые возмущаются, что в Англии я буду жить на деньги налогоплательщиков. А что в Литве? То же самое. И здесь я буду жить на деньги налогоплательщиков, поскольку я не могу работать. Я не могу заработать на пенсию, мне никакой стаж не считают", – сказала Аудроне.

Она рассказала, что решила эмигрировать, поскольку в Литве ее дети не получают необходимые услуги. Женщина жила в провинции, где нет специалистов - логопедов, эрготерапевтов, психологов, а одна поездка к врачам в Клайпеду им обходилась в 100 евро.

Отдел образования решил помочь и разместить ее детей в Таураге в круглосуточном детском саду, но женщина на это не согласилась, поскольку для детей с таким расстройством это тяжелая травма. Она переехала с детьми в Клайпеду. С трудом нашла жилье для аренды. Затем были поиски подходящего детсада, но и тут не все было гладко. После того как поменяли детский сад все равно остро стоит вопрос нехватки специалистов. Например, один психолог работает в трех детских садах. Все эти трудности и стали поводом к решению эмигрировать, уехать из Литвы в Великобританию.