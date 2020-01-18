Ауксе сказала, что не первый раз заказывает продукты из Barbora, были неприятные моменты и прежде, но она не зацикливалась на этом.

"Были некачественные фрукты и овощи, подсохший салат, но из-за "нескольких подгнивших помидоров" не хотелось выяснять отношения, я снова заказывала товары, это удобно, а я сейчас дома воспитываю младенца", – сказала она, заметив, что последнее происшествие заставило ее не молчать.

По словам Ауксе, она заказала 1,5 кг кролика, которого намеревалась готовить детям в течение нескольких дней.

"Я заметила, что срок годности кролика истекает завтра. Я позвонила по указанному на сайте номеру, выслала фотографию этикетки и попросила забрать этот товар и вернуть мне деньги.

Мне сказали, что я должна была вернуть кролика курьеру, который привез заказ, тогда мне вернули бы деньги, а сейчас поздно... они все понимают, но ничего не могут сделать, поскольку мясо еще можно есть", – поразилась Ауксе.

По ее словам, ей предложили скидку в размере 2 евро на следующий заказ. "Конечно, я не согласилась, поскольку этот полутухлый кролик стоил 14 евро",– сказала она.

"Когда на мой отказ никакой реакции не последовало, я побежала на пробежку и смотрю, в подъезде тот же курьер привез заказ соседке. Я говорю: "О, так я могу вам вернуть этого кролика".

При нем я позвонила по номеру Barbora, но мне сказали, что сейчас, когда уже прошло несколько часов, курьер не может взять кролика, поскольку не сможет отметить это в системе и т.д. Ну, короче, меня красиво попросили не отнимать у других время и идти есть кролика, пока он не испортился. Это насмешка", – считает Ауксе.

DELFI связался с представителем Barbora Пауле Мейдуте.

На вопрос о такой практике, когда привозят продукты, срок годности которых истекает, нормально ли это, она ответила, что продукты берут с прилавка магазинов, а работники Barbora всегда стараются выбрать товар с более продолжительным сроком годности.

"Клиент всегда может во время принятия заказа проверить срок годности и все, что не понравится, вернуть курьеру.

Позже вернуть такие товары, срок годности которых истекает, уже нельзя по закону (Гражданский кодекс ЛР и постановление правительства Nr. 697 от 11 июня 2001 г.), – сказала Мейдуте.