Женщина выполняет такую работу, на которую многие не согласились бы: молодежь не задерживается

С Рамуне мы встретились в Балтупяй, где строят Veikmės Parko namai. Сейчас Рамуне работает здесь, а где будет работать потом, узнает через несколько месяцев, когда завершится проект.

– Рамуне, вы привыкли работать одна среди мужчин?

– Иногда среди мужчин работать легче, чем среди женщин. Конечно, бывает, иногда строители говорят что-то неприятное, но стараешься не обращать внимания. Я давно работаю, видят, что работаю не хуже мужчин, а может даже лучше, – женщины более ответственные.

На этой работе нужен твердый характер. Раньше, когда мужчины видели крановщицу, пытались "цеплять". Иногда приходилось осаживать, не все понимают. Я стараюсь мат не использовать, но иногда приходится и использовать жесткое выражение. Кроме того, литовцы жестче, любят конкретность. Сейчас на стройке много украинцев. Они более раскрепощенные веселые.

– Можете ли вы утверждать, что работа машиниста крана – "мужская"?

– Это только так кажется, но на самом деле тяжести ведь не надо таскать. Это техническая работа, но в наше время женщины и самолетами управляют. Просто надо не бояться высоты. Это только если не столкнуться с такой работой, она кажется тяжелой, но это не так. Но иногда всякое бывает. Всего в ЗАО Baltic Cranes Logistics работают 8 женщин. Раньше было больше, но потом они поменяли работу или уехали на заработки за границу.

– С другими крановщицами вы общаетесь?

– С одними общаемся ближе, с другими - по работе. Бывает, и выходные вместе проводим – общаемся семьями или ходим на кофе друг к другу. Есть общие интересы, но не со всеми.

– А вам наверху нескучно?

– Я привыкла, я не боюсь одиночества. Никто не стоит за спиной – нет начальства. Утром пришел, отработал и пошел домой – спокойно. Не так как в офисе, где начальство и постоянно с ним встречаешься. Если начальству что-то нужно - звонят по телефону. Если нет никаких замечаний - все хорошо. Работа крановщика важная - без него на стройке работа остановилась бы.

Утром я встаю в 4:45 ч., у нас есть собака, с ней надо погулять. В 7 ч. – начинается работа и длиться до 16 ч., а иногда до 19 ч. Когда хочется двигаться, выхожу на площадку. Без дела вниз не спускаюсь.

– Как у вас родилась идея пойти на такую работу?

– Я работала секретарем. Тогда не было компьютеров, мы использовали печатные машинки. Потом я решила кардинально изменить сферу деятельности – привлекала зарплата, перспективы. OА что делать в провинции?

Вы ведь знаете, какие там зарплаты. Я родом из Швенченского района, 13 лет назад переехала в Вильнюс и стала работать крановщицей. Мой муж в армии тоже работал крановщиком, позже – в Швенченисе, а потом нашел работу в Вильнюсе. Мы уехали в месте, в студенческом общежитии нам дали комнату. Мужа сразу взяли на работу, а я в Ерузале училась на крановщика.

– Не сложно ли вместе жить людям одной профессии?

– Дома мы о работе не говорим, у нас есть другие общие темы. По выходным ездим в деревню, в дом моих родителей на берегу озера: у нас там огород, муж занимается пчеловодством. Мы любим поездить по Литве или по соседним странам – Латвии, Беларуси, Польше. Отдыхали и в Тунисе. Однако самый хороший отдых - в своей усадьбе.

– Можно ли хорошо жить на зарплату крановщика?

– Мы с мужем живем вдвоем – каких-то потребностей у нас нет, замки не строим, яхты не покупаем, поэтому свободно.

– А чем вы занимаетесь наверху, чтобы не скучать?

– Сижу в интернете, в фейсбуке.

– Что вам больше всего нравится в этой работе, что вас радует?

– Мне эта работа очень нравится. Сначала видишь пустое место, а через пять месяцев - дом появляется. Мы видим дом без отделки, я потом приезжаю посмотреть, как он выглядит после отделки.

– В какое время года сложнее всего работать?

– Зимой хорошо, есть печка. Летом - слишком жарко, открываем окна и дверь. Меньше вероятность падения - летом, зимой бывает скользко. Приходится чистить каждую ступеньку. Легче работать при температуре около 20 градусов.

– Пользуется ли эта профессия спросом?

– Сейчас приходит молодежь, но не задерживается. Такая работа: весь день приходится сидеть на одном месте – почти никуда не выйти. Молодежь этого не любит, им нужна деятельность. А тут иногда и 12 часов приходится отсидеть. Бывает, что часть еще во время учебы отсеивается. Всех сначала везут к крану и надо забраться наверх. Я слышала, некоторые боялись высоты, их учиться не приняли.