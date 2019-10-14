Пресс-секретарь Вильнюсского участкового суда Риманте Краулише информировала BNS, что иск поступил в суд 9 октября.
Женщина на BMW X5 выпала из многоэтажной стоянки в конце апреля 2019 года. Она получила серьезные травмы.
По словам ее адвоката Марпса Барисявичюса, у компаний Prime location property fund, перенявшей права на стоянку от компании Hanner, и BH Europa – женщина требует возместить ущерб на сумму 200 000 евро.
"Женщину в тяжелом состоянии привезли в реанимацию, врачи не знали, выживет ли она: разрыв печени, ушибы легких, перелом лицевых костей, ребер, грудной клетки, многочисленные ушибы и синяки", – сказано в обращении адвоката.
В нем сказано, что владельцы стоянки ничего не предприняли, чтобы сделать стоянку безопаснее.
Кроме того, требуют закрыть стоянку, пока на ней не появятся защитные ограждения, поскольку сейчас она небезопасная для клиентов ТЦ.
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