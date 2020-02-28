Женщина возмущена условиями в детской больнице, куда попал ее ребенок

В Сантаришкской детской больнице из-за угрозы коронавируса ограничено посещение пациентов. Однако мать одного из детей, который находился в больнице, жалуется, что заразиться в больнице могут и здоровые. Женщина сказала, что после поездки в Италию у ее ребенка поднялась температура. В больнице ребенка поместили в одну палату с другим ребенком, у которого подозревали коронавирус.
"Когда родители девочки узнали, что в палате находится мальчик с температурой, позвонили, стали возмущаться, как эти в одной палате двое детей, ведь один может болеть коронавирусом, а другой нет, в ответ медсестра только посмеялась, ну вот, сейчас боятся, а когда ездили в горы - не боялись", – рассказала женщина.
В общей палате дети провели около получаса, потом девочку перевели в другую палату. Через несколько часов мать узнала, что ребенок болеет гриппом, а результаты анализа на короновирус пришлось ждать почти сутки. За это время ребенку принесли пять стаканов воды. Никакой еды не давали.
"Как нам получить еду, если мой сын и муж находятся дома, они не могут выходить, действует карантин", – сказала женщина.
Она жаловалась и на условия, в которых пришлось провести ночь.
"Кровать одна, мы спали вместе с ребенком, он болеет гриппом, я здорова, а ведь в палате была вторая кровать", – заметила женщина.
Она была возмущена тем, что за это время врач осмотрел ребенка лишь один раз, в остальное время приходила медсестра.
Представитель больницы сказала, что с пациентами, которые находятся под наблюдением, общаются по телефону. Врач в специальной одежде приходит один раз, если нет необходимости больше осматривать пациента, он и не приходит.
Представитель больницы пояснила, почему ребенок находился в одной палате с другим пациентом.
"Эти дети прилетели на одном самолете, находились в одном пространстве, те же подозрения, вот их и положили в одну палату" – сказала представитель больницы Йоланта Нормантене.
По ее словам, каждые сутки с подозрением на коронавирус привозят 4-5 пациентов. Они могут находиться в одной из 6 палат для наблюдения. Если потребуется, для этого выделят больше палат.
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