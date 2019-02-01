"Вильнюс накупил тракторов, которые чистят так, будто поля распахивают, проезжают, где могут, где не могут - оставляют горы снега прямо посередине тротуара. С коляской там не пройти. Человек в инвалидной коляске вообще в такое время должен спрятаться дома и есть одни каши до самой весны, когда эти снежные баррикады растают", – возмущается жительница Вильнюса.

Она интересовалась, неужели сложно лопатой убрать эти наносы, оставленные трактором. "Неужели компании, отвечающие за уборку тротуаров, уволили всех работников и оставили только трактористов? Но им я предлагаю выйти из трактора и попытаться пройтись по "почищенному" тротуару с коляской. Лучше уже ничего не делать, тогда по крайней мере слой снега будет равномерным", – заметила женщина.

Sniego barikados © Asmeninio albumo nuotr.

Представитель Вильнюсской мэрии Гинтаутас Руновичюс сказал DELFI, что мэрия требует от компаний, отвечающих за уборку улиц, качественной работы. "В таких случаях должны убирать так, чтобы по тротуарам можно было пройти безо всяких помех. Там, где техника не может сделать эту работу, должны работать вручную", – сказал он.

По словам Руновичюса, специалисты мэрии всегда проверяют, как компании выполняют работу и как реагируют на изменение погодных условий. "Проверяем вместе с представителями компаний, составляем акты. За невыполненную или некачественную работу назначают штрафы", – заметил он.

Sniego barikados © Asmeninio albumo nuotr.

Руновичюс заметил, что есть четкие графики, регламентирующие, кто, как и когда убирает улицы, тротуары, дворы. Согласно порядку, тротуары должны расчистить сразу, как только перестал идти снег или начался гололед.

"В первую очередь расчищают площадки около остановок, лестницы, тротуары вдоль улиц, а также тротуары в репрезентативных местах города, потом уже расчищают дворы. Подрядчики чистят тротуары 53 тракторами и 126 ручными снегоуборочными машинами (это автоматизированная техника). Компании присматривают за 4 млн. кв. м тротуаров и дорожек. В компаниях работают больше 800 человек", – рассказал об организации труда Руновичюс.

Он заверил, что вильнюсцы могут сообщат о неочищенных тротуарах как в староство, так в отдел по уборке города при мэрии и диспетчеру ЗАО Grinda по номеру 1355.