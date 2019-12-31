Собаку в контейнере заметила работница Вильнюсского муниципалитета и обратилась в полицию. Женщина, которая так жестоко обошлась со своей собакой, попала в объектив видеокамеры. Видеозапись охрана дома передала полиции.
Глава "Инициативы в сфере благосостояния животных" Беатриче Вайтекунайте-Плюске сказала, что собака в безопасности, она здорова и у нее есть временный приют – собаку приютил один из охранников дома.
"Отреагировала работница муниципалитета, сказала, что проведут проверку, также сообщили и полиции. Один из охранников взял собаку себе, думает, как ее назвать. Собака веселая и активная", – сказала Беатриче.
За такое жестокое обращение с животным грозит штраф до 1750 евро, если в результате таких действий животному грозит смерть или серьезные травмы. Это подтвердил и юрист Андрюс Плюскис.
"Сознательное лишение животного крова считается жестоким обращением и, в соответствии с законом, за это грозит штраф от 50 до 1200 евро. Если в результате таких действий животное гибнет или получает серьезные травмы, то тогда штраф будет еще больше", – сказал юрист.
Жестоко избитый в Англии литовец находится в больнице полгода
В одной из британских больниц почти полгода в тяжелом...
Вильнюсец ответил возмущенному ценами в рождественском городке Дайнюсу: в Берлине не дешевле (12)
Рождество уже прошло, однако зимние праздники...
Мужчина стал "богачом" не по своей воле: когда мне сказали, сколько у меня автомобилей, мне стало дурно (6)
Живущего в Вильнюсе Владимира (настоящее имя редакции...
Любители зимнего спорта могут отметить Новый год на лыжах (4)
Жители Литвы отметили Рождество без снег, они ждут,...
Избитый баскетболист остается в больнице, клуб остается в неизвестности (4)
В рождественскую ночь в Клайпеде был избит...
TOP новостей
Вильнюсец ответил возмущенному ценами в рождественском городке Дайнюсу: в Берлине не дешевле (12)
Рождество уже прошло, однако зимние праздники...
Мужчина стал "богачом" не по своей воле: когда мне сказали, сколько у меня автомобилей, мне стало дурно (6)
Живущего в Вильнюсе Владимира (настоящее имя редакции...
Любители зимнего спорта могут отметить Новый год на лыжах (4)
Жители Литвы отметили Рождество без снег, они ждут,...
Избитый баскетболист остается в больнице, клуб остается в неизвестности (4)
В рождественскую ночь в Клайпеде был избит...