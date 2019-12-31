Собаку в контейнере заметила работница Вильнюсского муниципалитета и обратилась в полицию. Женщина, которая так жестоко обошлась со своей собакой, попала в объектив видеокамеры. Видеозапись охрана дома передала полиции.

Глава "Инициативы в сфере благосостояния животных" Беатриче Вайтекунайте-Плюске сказала, что собака в безопасности, она здорова и у нее есть временный приют – собаку приютил один из охранников дома.

"Отреагировала работница муниципалитета, сказала, что проведут проверку, также сообщили и полиции. Один из охранников взял собаку себе, думает, как ее назвать. Собака веселая и активная", – сказала Беатриче.

За такое жестокое обращение с животным грозит штраф до 1750 евро, если в результате таких действий животному грозит смерть или серьезные травмы. Это подтвердил и юрист Андрюс Плюскис.

"Сознательное лишение животного крова считается жестоким обращением и, в соответствии с законом, за это грозит штраф от 50 до 1200 евро. Если в результате таких действий животное гибнет или получает серьезные травмы, то тогда штраф будет еще больше", – сказал юрист.