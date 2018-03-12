11 марта, в 15 ч., в Вильнюсскую больницу из деревни в Шальчининкай доставили младенца с переломом бедренной кости (малыш родился в этом году). Предполагают, что около 13 ч. того же дня травму ему нанес отец.

Подозреваемый молодой человек 1996 г.р. закрыт в КПЗ. Ведется расследование.

Староста деревни рассказал DELFI, что в семье трое детей: старшему меньше года и двое младенцев-близнецов, которые родились в этом году.

Сейчас оба близнеца с матерью 1997 г.р. находятся в больнице. Старший ребенок у бабушки. Социальные работники интересуются семьей, поскольку ранее она в их поле зрения не попадала.

"Таких проблем не было, семья не стояла на учете", – заверил староста.

На вопрос, что же случилось, он сказал: "Не знаю, может, деньги на детей получили, может выпил".

Староста сказал, что сегодня утром говорил с матерью ребенка. Она сказала, что несчастье случилось, когда отец менял подгузник.

"Как можно сломать бедренную кость, меняя подгузник, не знаю... Мать защищает отца", – сказал староста.

По словам старосты, семья живет бедно. Они живут в старом доме, который горел. После пожара семья стала восстанавливать дом, поэтому условия их жизни не идеальные.

"Хороших условий там точно нет", – сказал собеседник.

Правда, староста ничего плохого о семье сказать не мог.

По его словам, иногда работники староства навещали семью – в доме было тепло, дети были чистые. С семьей работает психолог, староство выясняет обстоятельства происшествия.