11 марта, в 15 ч., в Вильнюсскую больницу из деревни в Шальчининкай доставили младенца с переломом бедренной кости (малыш родился в этом году). Предполагают, что около 13 ч. того же дня травму ему нанес отец.
Подозреваемый молодой человек 1996 г.р. закрыт в КПЗ. Ведется расследование.
Староста деревни рассказал DELFI, что в семье трое детей: старшему меньше года и двое младенцев-близнецов, которые родились в этом году.
Сейчас оба близнеца с матерью 1997 г.р. находятся в больнице. Старший ребенок у бабушки. Социальные работники интересуются семьей, поскольку ранее она в их поле зрения не попадала.
"Таких проблем не было, семья не стояла на учете", – заверил староста.
На вопрос, что же случилось, он сказал: "Не знаю, может, деньги на детей получили, может выпил".
Староста сказал, что сегодня утром говорил с матерью ребенка. Она сказала, что несчастье случилось, когда отец менял подгузник.
"Как можно сломать бедренную кость, меняя подгузник, не знаю... Мать защищает отца", – сказал староста.
По словам старосты, семья живет бедно. Они живут в старом доме, который горел. После пожара семья стала восстанавливать дом, поэтому условия их жизни не идеальные.
"Хороших условий там точно нет", – сказал собеседник.
Правда, староста ничего плохого о семье сказать не мог.
По его словам, иногда работники староства навещали семью – в доме было тепло, дети были чистые. С семьей работает психолог, староство выясняет обстоятельства происшествия.
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