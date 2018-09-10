Сливко работает в Вильнюсе в рамках программы "Выбираю работу учителя". Она прошла отбор и попала в окружение мотивированных профессионалов, которые намерены принести новое слово в школу. Портал DELFI взял интервью у молодого учителя.

– Почему вы решили стать учителем и чем занимались до этого?

– Я программист, не учитель, у меня нет педагогического образования. У получила степень бакалавра и магистра ИТ. Училась в докторантуре, но потом бросила и пошла работать программистом.

Наверное, перемены обусловлены появлением собственных детей, когда настало время им идти в школу. Я хотела найти для них школу и увидела, что качественное образование могут дать только частные школы. Только там я могла найти то, что хотела для своих детей, я поняла, что их взгляды совпадают с моими. Тогда я поняла, что в Литве надо что-то менять, чтобы было гражданское общество и не только в частных школах.

Я участвую в программе второй год. Не могу сказать, тяжелым ли был отбор. Я попробовала и мне удалось.

– Вы сейчас полностью порвали с карьерой программиста и видите себя только в школе?

– Никакой категоричности у меня не было. Я не думала, что если не здесь, то больше нигде. Когда решила стать учителем, подумала, что, наверное, эта программа - путь к этому, о других путях я не думала. Но я не исключаю, что не буду работать в школе всю жизнь. Просто сейчас в моей жизни такой этап.

– Вас не пугала разница зарплат в сфере ИТ и в школе?

– Пугает до сих пор, ноя я знала, куда иду. Я знала, чего это будет мне стоить, в прямом смысле этого слова. Мои доходы сильно упали, но мы обсуждали это с мужем, советовались. Получилось так, что я сейчас работаю в трех местах и зарабатываю столько, сколько на одном месте, когда работала программистом.

Сейчас я работаю в двух школах, а третье работа связана со сферой ИТ. Пока не было этой работы, я работала с проектами ИТ в "Детской деревне". Чтобы доходы были такими, как прежде, мне мало работы в одной школе, поскольку зарплаты в школе не конкурентоспособные.

– Так вы стали учителем из гражданских побуждений?

– Я верю, что перемены надо начинать с себя. Так и сделала. Не для того, чтобы я получила пользу, я думаю о моих детях, о том, в каком обществе они будут расти. То, что я вижу не удовлетворяет меня, я хочу, чтобы они росли в хорошем обществе, поэтому не могу ничего не делать и просто ждать.

– Помните ли вы ваш первый урок?

– Я работаю в вильнюсской прогимназии Св. Христофора с учениками 5–7 классов. Учитель информатики работает с половиной класса. Это спасение.

Очень волновалась в первый день, я знала, что от первого урока будет зависеть весь учебный год. Я очень волновалась, но меня спасло то, что я была открытой с детьми, я сказала, что этот день в школе для меня - первый. Я призналась в этом, показала, как потеют от волнения руки, мне это помогло.

– В этом году ваша работа в рамках программы завершается, останетесь ли вы работать в школе?

– Пока не знаю. Кроме того, я много работаю, еще поступила учиться, поскольку если хочешь работать в школе нужна педагогическая квалификация. Что будет дальше, боюсь прогнозировать. Просто хочу прожить этот год.

– Как на ваше решение отреагировали друзья и близкие?

– Мои друзья и близкие поддерживают меня. Никто из них не говорил, чтобы я не связывалась с этим. Исключением были родители, они сказали, что в плане финансов я в школе никогда столько не заработаю, а чтобы стать хорошим учителем должна буду приложить немало усилий.

– Вы год провели в школе. Какие, по вашему мнению, самые большие проблемы там существуют?

– Во-первых, я вижу недоверие к учителям, к ним относятся как к рядовым поставщикам услуг. Кроме того, ответственность на учителях огромная: надо подготовить детей к гимназии или прогимназии. Наверное, поэтому учителя часто выбирают самый легкий путь – фаршировку знаниями. Тогда и учителя перестают доверять ученикам. В сфере образования нет трехстороннего взаимопонимания - все результат совместной работы учителей, детей и родителей.

– Есть ли хорошие примеры в сфере образования?

– За всех я не могу говорить, могу лишь за себя. Что я делаю? Я прихожу в школу и бываю очень-очень уверена в себе. Конечно, я учу детей по программе, но там не сказано, как учить. Я уверена, что я выполняю программу, но так, как я это понимаю.

Точно также я доверяю ученикам, верю им. Я не пугаю их, что будет тяжело или скучно, и это придает мне сил, а они передаются детям, они верят и охотно работают.

– Сегодня дети срослись с технологиями, много умеют, иногда больше, чем взрослые. Чувствуется ли это?

– Здесь я вижу разные стороны. Ученики действительно за новшества, но я буду непопулярной сказав, что, по моему мнению, из всех технологий больше всего развивает компьютер. Остальные гаджеты - смартфоны, планшеты - предназначены для быстрого пользования. Это как фаст-фуд: доступно, быстро, но широту мышления не побуждают. Поэтому большая часть учеников не может похвастаться умением пользоваться компьютером.

Но дети легко перенимают технологии, поэтому быстро обучаются. Если содержание предоставить в доступной форме, им становится интересно.