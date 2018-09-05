В Варняй (Тельшяйский район) женщина попросила, чтобы ее впустили в туалет в магазине, но на ее просьбу не откликнулись. Женщина рассердилась и справила нужду прямо в зале магазина.

Представитель полиции Тельшяйского округа Аушра Блажявичене сказала DELFI, что женщине за нарушение общественного порядка назначили штраф в размере 15 евро (это половина минимального штрафа).

Представитель ЗАО Maxima Паулюс Стонис сказал DELFI, что во всех больших магазинах сети есть туалеты для клиентов. Правда, по его словам, если отдельного туалета для клиентов нет, работники впускают и в туалеты для работников магазина.

Иное мнение представила представитель Iki Берта Чайкаускайте. По ее словам, нет закона, согласно которому, в магазинах требуется оборудовать туалеты. Кроме того, большая часть магазинов действует в арендуемых помещениях, поэтому об удобстве покупателей должны думать владельцы здания, а не арендаторы.

Слова представителя Iki подтвердил и представитель Национального центра общественного здоровья Дарюс Казма – туалеты в ТЦ необязательны.

По словам Казмы, туалеты должны быть в помещениях общественного назначения, а вот закона, требующего оборудовать туалеты в магазинах - нет.

Стонис сказал DELFI, что клиенты могут воспользоваться туалетами во всех больших магазинах сети Maximа.

"Туалеты для клиентов есть во всех магазинах XXX и XX и в большей части магазинов формата X", – сказал он.

"В тех магазинах, где из-за небольшой площади туалет для клиентов не оборудован, покупатели могут обратиться к персоналу и их проведут в туалет, находящийся в служебном помещении", – сказал Стонис и прибавил, что все туалеты бесплатные.

Чайкаускайте сказала, что по закону туалеты оборудовать не обязательно. Кроме того, она заметила, что сеть многие помещения арендует. "Что касается туалетов, которые находятся в наших собственных помещениях, то их не закрывают", - сказала Чайкаускайте.