Женщина, родившая младенца будучи нетрезвой, отказалась от дальнейшего лечения

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Прокуратура сообщила, что начато расследование по факту нанесения серьезного ущерба здоровью по неосторожности. Несмотря на то, что подозрения женщине еще не были предъявлены, расследование уже начато.

Представитель Клайпедской прокуратуры Игне Ротаутайте-Пукяне сказала DELFI, что расследование проводит Клайпедское управление криминальной полиции.

"Расследование было начато сегодня. Женщину еще не допросили, однако, по словам прокурора, это будет одним из первых действий. В отношении женщины начато расследование по 137 статье (нанесение серьезного ущерба здоровью по неосторожности, – примечание DELFI), однако подозрения еще не предъявлены", – сказала Ротаутайте-Пукяне.

В соответствии со статьей, женщине грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 3 лет. Если следователи примут соответствующее решение, то могут обратиться в суд, чтобы женщине назначили меру пресечения в виде задержания.

DELFI поинтересовался, как себя чувствует сама женщина. Глава Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис сказал, что в среду, около 10 ч., она отказалась от дальнейшего лечения и покинула больницу.

"Может, в Тельшяй поехала, так сказала, не знаю. Она сегодня утром написала отказ от дальнейшего лечения, у нее есть такое право, несмотря на то, что ее состояние не очень хорошее. Может это реакция на интерес со стороны полиции, не знаю. Уезжая, она сказала, что хотела бы воспитывать ребенка сама, что не отказывается от него. Посмотрим, что будет дальше", – сказал Янушонис.

Кровь младенца уже очистили от алкоголя (напомним, что у новорожденной в крови было 4 промилле). По словам врача, пока все в порядке, но последствия этого все же остаются угрожающими.

DELFI напоминает, что у младенца нарушена деятельность мозга, поскольку при рождении его организм был отравлен большой дозой алкоголя. Врачи считают факт выживания девочки чудом, но прогнозируют невеселое будущее – грозит как психическая, так и физическая инвалидность.

Специалисты по правам ребенка сказали, что будут работать с женщиной, поскольку она сказала, что хочет воспитывать девочку сама. Первого ребенка женщина не воспитывает, он растет в детском доме.